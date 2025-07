Boxe, che passione! Stasera il trofeo Città di Gioia del Colle

Mancano poche ore all’avvio del 4^ trofeo Città di Gioia del Colle che si terrà stasera in piazza Della Chiesa con la “Boxing night” indetta dalla Quero-Chiloiro, grazie alla collaborazione di Antonio Donvito, che anche quest’anno si è speso per la realizzazione di una manifestazione sportiva che cresce sempre di più e che vuole valorizzare l’importanza della noble art nella quale i suoi due figli, Alessandro e Davide Donvito, hanno investito i loro sogni. Una passione di famiglia per i Donvito, – un po’ come quella di “casa Quero”, spiegano dalla storica palestra tarantina.

In vetrina per la serata di boxe gioiese, che inizierà alle 20.00 accogliendo tutti i settori della boxe, ci sarà il match dell’élite 75 kg Alessandro Donvito, ventiduenne già oro ai campionati regionali youth 2021, ai regionali assoluti 2022 e 2024 e alla Coppa Italia élite 4×3 del 2024.

Incontrerà l’esperto Nicola De Fato, ventiquattrenne, dell’Accademia Pugilistica Andriese, in un match dalle previsioni incendiario tra due atleti ben assortiti con 47 incontri all’attivo per Donvito e 59 match per De Fato.

Al centro della manifestazione, l’incontro professionistico del peso medio Giovanni Rossetti, il pugile savese appena rientrato da un importante match titolato ad Agde che, dopo l’ostica trasferta francese, potrà combattere in casa con il madrileno Roberto Casado Olmedo, sulle sei riprese. Rossetti è al settimo posto nella classifica italiana dei pesi medi, Olmedo al terzo posto di quella spagnola. Dopo aver già conquistato il titolo modniale youth UBO e il titolo italiano nei pesi medi, Rossetti con 14 vittorie di cui 6 ko e 4 sconfitte, continua la sua battaglia con il sostegno del coach Cataldo Quero per lasciare il segno nella boxe dei pro.

Accanto agli incontri di Donvito e Rossetti, che riporteranno la diretta esclusiva di Studio100 tv a partire dalle 21.00 circa, ci saranno poi i protagonisti tarantini dei match dilettantistici con la canotta della Quero-Chiloiro: Antonio Palmitesta, Vincenzo Carparelli, Riccardo Iacca, Francesco D’Ippolito, Celestino Salvatore, Mattia Scarano, Vittorio Ardito e Mohamed El Gaagaa.