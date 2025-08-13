Boxe, Sport
Boxe, 50 anni fa Vincenzo Quero conquistava il titolo italiano dei pesi Leggeri
Correva l’anno 1975, precisamente mercoledì 13 agosto. Un gremito Stadio Salinella (l’attuale E.
Jacovone) ospitava il Titolo Italiano dei Pesi Leggeri tra Rosario Sanna (campione) e Vincenzo Quero (sfidante), match trasmesso in diretta Rai nella trasmissione “Mercoledì Sport”.
Fu un match da brividi, con un tifo pazzesco dei diecimila spettatori che accorsero a sostenere l’idolo tarantino, Vincenzo Quero. 12 riprese di puro pugilato, a confronto due gladiatori: il tecnico Sanna, spavaldo, sicuro di sé, dal colpo fulminante, e Quero, in quella circostanza picchiatore e demolitore, dal pugilato vario, fatto di attacchi repentini, ma anche di schivate e contrattacchi aggressivi.
La vittoria andò a Vincenzo Quero, che dedicò il titolo italiano a Taranto, alla sua sempre amata città, che tuttora onora con il continuo lavoro, passione, risultati, gloria, da ormai 55 anni nella sua palestra. Un pezzo di storia indelebile per Taranto e per il pugilato italiano.