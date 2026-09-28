Borse di studio per giovani laureati pugliesi

Oltre 306 mila euro per sostenere la formazione dei giovani laureati pugliesi e accompagnarli verso le professioni del futuro. È questa la quota destinata alla Puglia da Radar Academy nell’ambito del programma nazionale di borse di studio 2026, che mette complessivamente a disposizione oltre 2,4 milioni di euro per 1.000 giovani laureati e neolaureati under 29.

Alla Puglia sono destinate 128 borse di studio, per un investimento complessivo di 306.453 euro, pari al 12,77% delle risorse stanziate a livello nazionale. L’obiettivo è favorire l’accesso a percorsi di alta formazione manageriale e specialistica capaci di rispondere alle esigenze concrete delle imprese e di trasformare il percorso universitario in una professionalità immediatamente spendibile.

Il tema della qualificazione del capitale umano assume un rilievo particolare in un mercato del lavoro nel quale il titolo di studio continua a rappresentare un importante fattore di occupabilità. Secondo Istat, nella media del 2025 il tasso di occupazione delle persone tra 15 e 64 anni con una laurea ha raggiunto in Italia l’82,8%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente; per chi possiede al massimo la licenza media il dato si ferma al 45,5%.

Anche il monitoraggio di AlmaLaurea conferma l’importanza della transizione dall’università al lavoro e del raccordo tra competenze acquisite e fabbisogni professionali. La più recente indagine sugli esiti occupazionali, pubblicata nel 2026 e realizzata su circa 700 mila laureati di 81 università, analizza proprio l’inserimento professionale nei primi cinque anni successivi alla laurea e le caratteristiche del lavoro svolto.

È in questo scenario che si inserisce il programma di Radar Academy, rivolto a giovani in possesso di laurea triennale o magistrale, con un contributo fino a 6.710 euro per allievo. I Master della Business School sono progettati con un forte orientamento professionale e prevedono formazione specialistica, confronto con manager e professionisti, esperienze di stage e attività di placement.

Il modello Radar Academy punta così a rafforzare il collegamento tra formazione e impresa, offrendo ai giovani pugliesi l’opportunità di acquisire competenze manageriali e specialistiche in grado di accompagnarli più rapidamente verso il mercato del lavoro. I risultati registrati dalla Business School evidenziano il valore di questo approccio: il 50% degli allievi riceve una proposta professionale già durante il Master, l’83% viene inserito in azienda entro sei mesi dalla conclusione del percorso e il 100% entro dodici mesi.

“Investire sui giovani significa investire sulla capacità di crescita delle imprese e dei territori – dichiara Ernesto D’Amato, Amministratore Delegato di Radar Academy -. Con le borse di studio destinate alla Puglia vogliamo offrire ai giovani laureati un’opportunità concreta per trasformare la propria formazione in competenze professionali e costruire un percorso di crescita. Il collegamento tra formazione e mondo delle imprese è oggi fondamentale per rispondere alla domanda di professionalità qualificate e sostenere lo sviluppo del sistema produttivo”.