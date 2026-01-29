Boc: il Comune di Taranto non deve restituire nulla. Palla alla Cassazione?

La Ringhiera dal 2021 non si occupa più di politica e pubblica aministrazione. Ma questa è una notizia molto importante per l’intera comunità tarantina. Dunque, andiamo in deroga e anche noi pubblichiamo la notizia del giorno: il Comune non dovrà restituire la sorte capitale del debito Boc che fu contratto nel 2004. E’ questo l’effetto della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, al termine di un lungo contenzioso. “Una buona notizia che ha immediatamente generato entusiasmo tra i corridoi del Municipio e non solo, ma senza trionfalismi: è necessario comprendere, infatti, se la Banca presenterà nuova mente ricorso in Cassazione” spiega la Gazzetta del Mezzogiorno.

Ecco l’articolo dettagliato: leggi qui