“Big One” a Taranto per i 50 anni del capolavoro dei Pink Floyd: The Dark Side of the Moon

Martedì 16 aprile ottava data dei Big One con il tour 50 Years Of the Dark Side 2024. Appuntamento alle 21.00 al Teatro Comunale Fusco di Taranto con il nuovo spettacolo della formazione veronese, consacrata dalla critica come la migliore tribute band dei Pink Floyd in Europa. Diciassette concerti fino a maggio in alcuni dei più importanti teatri italiani: uno spettacolare show con cui i Big One celebrano i 50 anni di The Dark Side Of The Moon. Uscito il primo marzo del 1973 e continuamente celebrato come uno dei capolavori della storia del rock.

Il Dark Side Tour arriva in un periodo particolarmente fortunato per i Big One: lo scorso 10 gennaio hanno avuto un doppio sold out al Blue Note, il tempio della musica a Milano; la loro versione di Comfortably Numb tratta dal DVD Live at Valle dei Templi in Agrigento ha superato le 500.000 visualizzazioni su YouTube; hanno già in calendario a novembre un nuovo tour in Olanda. I Big One sono nati nel 2005, durante quasi vent’anni di attività hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico di fine anni ’60 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock.

Ricorda il chitarrista e cantante Leonardo De Muzio: “Siamo l’unico gruppo italiano a suonare questo genere nel Nord Europa, questo ci lusinga molto. Siamo diventati un vero riferimento in quei paesi molto diversi dall’Italia, dove la gente conosce molto più in profondità la musica dei Pink Floyd, non vuole ascoltare solo le hit e ama i brani meno conosciuti”.