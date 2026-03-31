Beppe Barra all’Orfeo di Taranto

Mercoledì 8 aprile alle ore 21 il Teatro Orfeo accoglie uno dei protagonisti assoluti della scena teatrale italiana: Peppe Barra, in scena con il suo recital “Buonasera a tutti”, con la regia di Francesco Esposito.

Il modo di fare teatro di Peppe Barra è stato definito «le mille e una resurrezione dell’animo partenopeo». Attraverso la sua inconfondibile maschera sarcastica e la straordinaria estensione vocale, capace di spaziare dai registri più profondi a quelli più acuti, Barra fonde da sempre la cultura colta e quella popolare, mescolando con naturalezza tradizione e innovazione.

Il recital “Buonasera a tutti”, già dal titolo, promette un rapporto diretto e intimo con il pubblico, superando idealmente la quarta parete. Barra accompagna gli spettatori in un viaggio nella sua vita personale e professionale: l’infanzia e l’adolescenza vissute tra Procida e la Napoli degli anni ’50, gli esordi giovanissimi accanto a “Zietta Liù”, il successo con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, gli anni di teatro condivisi con l’indimenticata Concetta Barra, madre e compagna di scena.

La performance attraversa oltre sessant’anni di carriera, muovendosi tra teatro e canzone, tra musica barocca e tradizione popolare. Un percorso che tocca il mondo fantastico di Giambattista Basile, le opere di Antonio Petito e Raffaele Viviani, il varietà, il cabaret e i cantautori contemporanei.

Barra, unico mattatore sul palco, sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Urciuolo, regalando al pubblico uno spettacolo capace di divertire ed emozionare, sospeso tra follia e poesia. Il continuo dialogo con la platea trasforma la serata in un incontro spontaneo e gioioso, come un gioco condiviso.