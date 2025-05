Beach Sprint, a Taranto la terza tappa del Trofeo Filippi 2025

Taranto ospiterà la terza tappa del Trofeo Filippi 2025 di Beach Sprint, da venerdì 23 a domenica 25 maggio prossimi, in viale del Tramonto. Si tratta di una specialità del canottaggio. Si pratica su imbarcazioni Coastal Rowing (singolo, doppio e quattro) e prevede alla partenza un rettilinio lungo il quale gli atleti in gara (due squadre per ogni manche) percorrono un tratto di corsa sulla spiaggia e poi salgono a bordo. A quel punto, inslalom procedono in acqua per 250 metri delimitati da 3 boe distanziate 80 metri l’una dall’altra, fino a giungere alla boa di virata e dunque percorrere l’identico percorso a ritroso. Infine, i concorrenti sbarcano e affrontano l’ultimo tratto di corsa sulla spiaggia, fino al traguardo.

Il Beach Sprint sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028. Il Trofeo Filippi, intitolato al fondatore dell’omonimo cantiere navale, quest’anno prevede quattro tappe italiane: la 3^ sarà quella tarantina. Si prevede la la presenza di oltre 350 atleti partecipanti ed altrettanti accompagnatori, sia italiani sia stranieri. Le categorie: Under 19, Senior, Universitari e Master con competizioni di singolo, doppio e quattro di coppia. Da quest’anno, al trofeo nazionale è stato accoppiato il circuito internazionale riservato ad atleti senior, under 19 e paralimpici stranieri. Negli anni scorsi la Puglia (Barletta) ha già ospitato i campionati Nazionali (2021 e 2022) e un campionato mondiale (2023) mentre per il trofeo Filippi la tappa in terra ionica rappresenta l’esordio pugliese. La tappa di Taranto è stata organizzata dalla FIC (Federazione Italiana Canottaggio) in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Taranto. Patrocinio dalla Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, di Sport e Salute e Coni Regione Pugli. “La manifestazione – si legge nella nota stampa – è svolta grazie al contributo della Marina Militare (Comando Interregionale Marittimo sud , Scuole Sottufficiali MM e Ospedale Militare Marittimo) e al supporto tecnico della FIC di Puglia e Basilicata il cui presidente, Roberto Rizzi, ha appoggiato la candidatura della Lega Navale di Taranto che si è aggiudicata la conduzione della tappa”.

La tappa pugliese del Trofeo Filippi si inserisce tra le attività sportive del 2025, anno in cui la città di Taranto rivestirà il ruolo di Capitale Europea dello sport e si innesta nel percorso organizzativo-sportivo che precede i XX Giochi del Mediterraneo del 2026 che si svolgeranno proprio nella Città dei Due Mari. La conferenza stampa di presentazione della 3^ Tappa del Trofeo Filippi 2025 di Beach Sprint si svolgerà mercoledì 14 (alle 10:00) nella sala Celestino V del Castello Aragonese di Taranto

:www.beachsprint-taranto.it