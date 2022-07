“Basilicata Coast to Coast” fa tappa a Castellaneta Marina

Dopo le tappe di Metaponto e Praia a Mare, il Circuito Basilicata Coast to Coast “Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo” fa il suo debutto in Puglia, per il terzo dei quattro appuntamenti programmati per il mese di Luglio all’interno della rassegna cestistica regionale.

Il torneo 3×3 si giocherà nel weekend del 23 e 24 Luglio presso il playground di Via Mare Spumeggiante a Castellaneta Marina (Taranto) in collaborazione con il Lido La Conchiglia e vedrà la disputa di tutte le categorie giovanili nella giornata di sabato e delle categorie open maschili e femminili all’indomani. Il modulo d’iscrizione è disponibile a questo linkhttps://www.fip.it/Regioni/basilicata/Documenti/ContenutoCartella?idCartella=11720





La categoria open è valida anche come tappa #Basic del circuito nazionale Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il campionato nazionale 3×3 organizzato da Italbasket con punti in palio per il ranking FIP ed il pass per il torneo che metterà in palio gli ultimi due posti tra le migliori 16 d’Italia il 6 Agosto a Cesenatico. Tutti i vincitori delle categorie senior e under, inoltre, avranno l’opportunità di qualificarsi per le finali nazionali anche del circuito LB3x3 Basketball League, in programma a Roseto degli Abruzzi.

Un torneo, tante opportunità, dunque per il circuito itinerante lucano che abbraccia volentieri per la prima volta anche una tappa nella vicina Puglia e lo fa in una delle location tradizionalmente più calde ed appassionate della palla a spicchi estiva ed autunnale.

Le categorie in gara: Under 14 F/M: nati 2008/09/10; Under 16 F/M: nati 2006/07/08; Under 18 F/M: nati 2004/05/06/07; Open F/M: nati fino al 2003.