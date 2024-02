Banco Farmaceutico, le farmacie aderenti alla raccolta dal 6 al 12 febbraio

Anche a Taranto e provincia, come in oltre 5.000 farmacie che partecipano in ogni città d’Italia, si donano uno o più medicinali da banco. Serve più di 1 milione di farmaci, per 427.000 persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.900 realtà assistenziali. La Raccolta dura una settimana ed è possibile grazie a 25.000 volontari e 19.000 farmacisti (in foto la home page del sito dedicato al Banco Farmaceutico 2024).



Anche quest’anno si svolge la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco; durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. In oltre 5.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (le farmacie aderenti espongono la locandina dell’iniziativa), è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

L’elenco delle farmacie aderenti è consultabile qui. I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 euro) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine – si legge nella nota di Federfarma Taranto e Banco Farmaceutico Taranto – servono soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali. A Taranto e provincia la Raccolta si svolgerà dal 6 al 12 febbraio in 65 farmacie (consulta l’elenco). I volontari del Banco saranno presenti soprattutto sabato 10 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 36 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di circa 14.000 confezioni di farmaci.

Durante l’edizione del 2023 sono state raccolte 6.497 confezioni (pari a un valore di 49.526 euro) che hanno aiutato gli assistiti di 26 enti. In Puglia, nel 2023, sono state raccolte 38.136 confezioni di farmaci in 332 farmacie, pari a un valore di 300.584 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare le persone aiutate da 149 realtà caritative del territorio regionale.