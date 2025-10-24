B donne, Dinamo Taranto a punteggio pieno

La Dinamo Taranto conquista la quinta vittoria consecutiva, imponendosi nel derby contro la Pink Sport Time Bari con un netto 71-38.

La formazione guidata da coach Fabio Palagiano ha condotto la gara sin dal primo quarto (20-8), consolidando il vantaggio fino al +33 finale. Prestazione corale e convincente per le tarantine, con Macello (21 punti) e Savchuck (12) sugli scudi, ben supportate da Palmisano (11) e Armenti (10).

Per Bari, allenata da Gino Macellaio, da segnalare i 9 punti a testa di Volpe e Pavlovic. Troppo forte, però, la Dinamo, in pieno controllo per tutti i 40 minuti.

“È una vittoria importante non solo per il risultato, ma per l’atteggiamento con cui la squadra ha affrontato la partita – ha commentato coach Palagiano – le ragazze hanno dimostrato grande concentrazione e spirito di gruppo. Dobbiamo continuare su questa strada.”

Dinamo Taranto – Pink Sport Time Bari 71 – 38 (20 – 8, 38 – 24, 59 – 39)

TARANTO: Toscano 1, Marazita, Ciminelli 7, Palmisano 11, Mitrotti, Gobbi 2, Savchuck 12, Macello 21, Ndiaye, Armenti 10, Cascione 5, Montrone 2. (All.re Fabio Palagiano – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

BARI: Mossa 4, Danese 2, Laera 7, Bozzi, Golemi 6, Volpe 9, Ragnini 1, Fontana, Picca, Pavlovic 9, Polieri, Addabbo. (All.re Gino Macellaio – 1* Ass. all.re Emanuele Zotti).