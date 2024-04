Avellino battuto, applausi per il Taranto di Capuano

Sul campo sono 66 e sono punti che valgono il secondo posto. Ma c’è la penalizzazione (-4) e la squadra dovrà fare risultato a Latina per poi capire come saranno i suoi playoff per la serie B. Peró è davvero un gran Taranto, da applausi perché ha sconfitto lo squadrone irpino che nelle ultime tre partite aveva segnato undici reti e che in difesa è una roccia e in mezzo al campo sfodera piedi buoni, per non parlare dei suoi avanti…





Ha segnato Simeri, a 15 minuti dalla fine di una partita intensa, gradevole e corretta.

A tratti, una partita che profumava di … serie B. Gli ottomila dello Iacovone stasera hanno apprezzato ed applaudito. E’ un bel Taranto quello orchestrato Capuano. Ed è un Taranto che si giocherà la serie B ai playoff. Sarà la mina vagante…





Taranto- Avellino 1-0 (74’ Simeri)

TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Zonta, Calvano (64’ Ladinetti), Ferrara (80’ Mastromonaco); Kanoute (64’ Orlando), De Marchi (56’ Simeri), Bifulco (80‘ Matera). A disp.: Loliva, Costantino, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbri.

All. Capuano.

AVELLINO 352: Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Llano (62’ Ricciardi), De Cristofaro (87’ Marconi), Armellino, D’Ausilio (78‘ Rocca), Liotti (78’ Tito); Patierno, Gori (62’ Sgarbi).

A disp: Pane, Pizzella, Palmiero, Russo, Mulè, Rigione, Dall’Oglio, Pezzella, Tozaj.

All. Pazienza.

ARBITRO: Cavaliere di Paola