Autisticamente Sport fa il pieno di successi alla Coppa Nazionale CSEN di Parakarate

È stata una giornata da incorniciare quella vissuta domenica 26 aprile a Pescara da Autisticamente Sport, protagonista assoluta alla Coppa Nazionale CSEN di Parakarate. Un risultato di grande valore, costruito con sacrificio, passione e uno spirito di squadra che ancora una volta ha fatto la differenza.



Sul tatami, gli atleti hanno saputo esprimere il meglio di sé, conquistando risultati di prestigio e regalando emozioni autentiche. Rebecca Antonucci ha centrato uno splendido primo posto, mentre Stefano Lappo ha ottenuto un meritatissimo secondo posto. Sul terzo gradino del podio è salito Antonio Astone, autore di una prova solida e determinata. (Foto fornita da Ki.Fra Comunicazione e Eventi)

Ottime anche le prestazioni di Antonio Salvato e Claudio Del Prete, che hanno chiuso con un significativo quinto posto. A coronare una trasferta già straordinaria, il prestigioso 2° posto di società, un traguardo che certifica la crescita costante del gruppo e la qualità del lavoro svolto nel tempo. Dietro questi risultati c’è un percorso fatto di dedizione quotidiana e grande competenza.



“Un plauso speciale – si legge in una nota stampa – va al coach Grazia Pignatale, punto di riferimento fondamentale per atleti e famiglie, capace di guidare il gruppo con professionalità, sensibilità e visione,

valorizzando ogni singolo atleta. Oltre alle medaglie, resta il valore più importante: quello di uno sport che diventa strumento di inclusione, crescita e condivisione. Autisticamente Sport torna da Pescara

con la consapevolezza di essere una realtà sempre più solida e un esempio positivo dentro e fuori dal tatami”.