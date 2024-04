Attività subacquea e disabilità, un evento a Taranto

Si è svolto a Taranto, nella piscina Mediterraneo Village, il Diverse Ability Day, evento dimostrativo itinerante di prove subacquee per persone con disabilità, ideato ed organizzato da Diverse Ability, organizzazione Italiana affiliata ad Opes APS.

L’evento rientra nel progetto “Subacquea e Disabilità 2.0”, finanziato dalla Fondazione Decathlon, naturale prosecuzione dell’omonimo progetto partito nel 2017

che portò alla formazione di oltre 200 Istruttori Subacquei per persone con disabilità in 17

provincie Italiane. Dopo Torino e Bologna, è toccato a Taranto farsi portavoce del progetto in cui persone con varie disabilità (motorie, sensoriali e cognitive), hanno provato la

sensazione di respirare e muoversi liberamente sott’acqua. Dopo l’evento dimostrativo sono stati predisposti i percorsi didattici per il conseguimento del brevetto

subacqueo di immersione.

L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione di tre ASD Tarantine: Taras Sub Diving Center, Blue Dive e Dive Reporters, centri di eccellenza della didattica Diverse Ability e presenti sul territorio da molti anni.

“La ricerca in ambito didattico motorio è una delle priorità di Diverse Ability – spiega una nota stampa – i filmati della giornata e i contributi di propulsione acquatica dei candidati con patologie neurologiche, verranno analizzati biomeccanicamente in post analisi. Referente dello studio è il dott. Paolo Laganaro, Chinesiologo e componente del comitato scientifico di ricerca”.







La manifestazione si è svolta nella Piscina Mediterraneo Village che ha garantito il supporto necessario e che vanta esperienza nella formazione didattica e nell’organizzazione di competizioni e manifestazioni totalmente inclusive. (Foto fornita e concessa dagli organizzatori dell’evento).