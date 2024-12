Atletica, il Gran Prix a Taranto

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata in una fredda e piovosa domenica di dicembre a Castellaneta Marina: il Gran Prix “sulle strade dello Jonio”, organizzato dalla FIDAL provinciale, torna a Taranto.

“Il merito è della NAT – Nuova Atletica Taranto” si evidenzia in una nota stampa, la società del presidente Vincenzo De Benedetto, che per tutta la stagione ha dominato, concludendo con pieno merito al primo posto il circuito con oltre 18mila punti, 1.300 in più della seconda classificata.

LA GARA – Nonostante il maltempo, però, a Castellaneta il sole lo hanno portato tutti i 200 corridori che si sono affrontati nell’ultima prova stagionale. Tanti sorrisi prima e dopo la gara, in un clima di vera aggregazione sportiva, colorata alla fine anche dalla festa della società vincitrice, che anche in questa occasione ha vinto il trofeo per la società più numerosa. Per la cronaca, la gara è stata vinta da Domenico Farina della ASD Don Milani, seguito da altri due top runner del circuito, Salvatore Cera della Crispiano Marathon Club e Tommaso Alagni della Nuova Atletica Taranto. In campo femminile vittoria per Marisa Russo della Marathon Massafra, seguita da Rosa Luchena della Academy Bari e Angela Azzone, altra atleta di punta della NAT, che in totale, in tutte le categorie, porta a casa ben dodici premi personali.

I PREMI STAGIONALI – La stagione è stata lunga, con ben 14 gare e alla fine tra gli atleti della NAT si contano tantissimi premi di categoria: spiccano il primo posto di Massimo Buzzacchino (SM35), il podio tutto rossoblù nella categoria SM45, con Tommaso Alagni, Grazio Gattulli e Roberto Russo. Doppietta nella categoria SF60 con Daniela Basile e Marisa Daniele e altri dieci atleti a podio. Non male per una società, ricordiamo, che è nata appena un anno fa e che si è ritrovata a poter già confrontarsi con le realtà consolidate della provincia.