Associazione Medico Sportiva Dilettantistica Taranto, Santilio confermato presidente

La Commissione Verifica Poteri, composta dai dottori Romolo Percolla, Francesco Pastore e Valentina Chiarelli, ha confermato alla presidente il dott. Luigi Santilio, con voto unanime. Si tratta del quarto mandato consecutivo. La decisione è giunta ieri nel corso dell’assemblea ordinaria dell’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Taranto.

“Sono felice di poter continuare il mio percorso di presidente della Associazione Medico Sportiva dilettantistica di Taranto”, ha dichiarato Santilio. “La federazione medico sportiva italiana, di cui è espressione territoriale, da sempre ha tra i suoi obiettivi la diffusione della cultura sportiva e del benessere provocato dall attività fisica a tutte le età e con tutti igradi di diversabilità”.

“Ovviamente – prosegue Santilio – in tutto ciò il medico dello sport ha la possibilità di supportare l’atleta o il paziente grazie alle conoscenze sport specifiche e alla capacità di prescrivere la giusta dose di esercizio fisico. Essere presidente nel prossimo quadriennio olimpico per me significa esserlo sia durante “Taranto città europea dello sport 2025” sia durante i “Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026″: due appuntamenti che rappresentano una occasione di visibilità per la nostra città”. Il dottor Santilio rafforza il concetto: “Ci dobbiamo far trovare pronti in tutti i campi, compreso quello sanitario. Tramite la AMSD e il Centro di Medicina dello Sport, che dirigo, abbiamo organizzato eventi prestigiosi dedicati ai ragazzi diversabili. Abbiamo tracciato un percorso di eccellenza in Psicologia dello Sport. Abbiamo collaborato con altri centri italiani e stranieri nella ricerca epidemiologica e cardiologica in ambito sportivo. Quest’anno abbiamo inoltre portato la UEFA a Taranto assieme allo staff sanitario della nazionale italiana Under 21 e alla massima esperta mondiale di traumi da concussione, la prof. Nordstrom dell Royal Sweden University. Siamo tuttavia ambiziosi per la nostra città – conclude Santilio – e puntiamo a fare sempre meglio, anche grazie alla collaborazione con le eccellenze territoriali”.

Focus sui prossimi appuntamenti: “Siamo impegnati ad esempio nel fine settimana con l associazione Enjoy your dive per un importante evento dedicato ai ragazzi diversabili e anche in un evento dedicato alla atletica leggera denominato “L’atleta di Taranto” che rappresenta un momento importante per la città: l’inaugurazione del nuovo stadio dell’atletica”.



“Saremo anche impegnati nella gestione sanitaria dell’evento “Open water” – conclude il dott. Luigi Santilio – in cui saremo il cuore di un evento dedicato alla divulgazione dei corretti stili di vita denominato “Il nuoto è vita” che si svolgerà mercoledì prossimo presso la piscina Mediterraneo. In programma abbiamo anche molti altri eventi e speriamo che saranno sempre di più e sempre più utili per la città”.