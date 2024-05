Arte e Sacro, se ne parla a Martina Franca

Giovedì 16 maggio, alle 19.00, si terrà nelle sale della “Casa delle Arti” a Martina Franca, in via Arco Casavola, 8, l’incontro “Arte e Sacro”, a cura della docente di storia dell’arte Giuliana Scialpi. Dopo i saluti del presidente Tonio Cantore, con la conversazione “Sotto lo sguardo di Maria. Bellezza e nostalgia del sacro nell’arte”, la docente accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell’arte attraverso il racconto di grandi artisti che hanno realizzato opere importanti in cui la figura della Madonna è sottolineata attraverso il tema del dolore e della fede.

Le più antiche immagini mariane in Occidente risalgono addirittura al III secolo, nelle catacombe romane di Priscilla, sulla via Salaria. In seguito, i grandi artisti da Giotto, a Botticelli, a Leonardo e Raffaello, solo per citarne alcuni tra i tanti, hanno raffigurato la Madre di Cristo. In molte rappresentazioni vediamo la Madonna che siede con il Figlio sul grembo, figura che nel corso dei secoli è forse la più diffusa, emblema della maternità.

Esiste anche una motivazione di carattere sacro. Molti testi medievali associano la Vergine al «Trono di Salomone» chiamandola Sedes sapientiae, qualifica poi rimasta nelle litanie lauretane. L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.