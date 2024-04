‘Art’ domani sul palco del Fusco

Uno spettacolo originale ed emozionalmente “forte” arriva al Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto”, istituito dal Comune e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.

Il cartellone, organizzato dal direttore artistico Lino Conte, continua con la Compagnia “La Cricca” e lo spettacolo “Art” di Jasmina Reza, con la regia di Aldo L’Imperio. L’appuntamento è fissato per domani sabato 6 aprile alle 21 sul palcoscenico del Fusco.



Al centro dell’attenzione di Art, c’è un’opera d’arte: un grande quadro bianco, completamente bianco o apparentemente bianco, dipende dai punti di vista, che Sergio, un medico con la passione per l’arte, acquista per sessantamila euro. Un Antrios originale degli anni ’60 e che il suo amico Marco, ostile a tutto ciò che è moderno, considera non solo ridicolo, ma anche un’offesa a lui e alla loro lunga amicizia. Poi c’è Ivan, l’altro amico, che cerca di fare da mediatore tra i due, in realtà aggiunge benzina al fuoco. Neanche il parere epistolare del suo analista, Figgherson, riesce ad appianare il conflitto.

In scena Gionata Russo, Giuseppe Nardone e Brian Torres.

L’ingresso è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. (La foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa dell’evento).

Il quarto appuntamento con il Festival “Premio Città di Taranto” è in programma venerdì 12 aprile con la Compagnia “Napolinscena” e lo spettacolo “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, con la regia di Ascanio Cimmino.