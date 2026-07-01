Arrivano a Taranto nave Palinuro e nave Vespucci

Ad agosto e settembre attraccano a Taranto la Nave Scuola Palinuro e la Nave Scuola Amerigo Vespucci, i due velieri simbolo dell’eccellenza e della marineria italiana nel mondo. Nave Palinuro farà tappa a Taranto dal 19 al 23 agosto, impreziosendo le prime giornate dei Giochi del Mediterraneo. Un binomio perfetto tra sport, cultura e identità marittima. A fine estate, dal 20 al 24 settembre, sarà invece la volta di Nave Vespucci.

Due cartoline per cittadini e turisti. “La presenza contemporanea, a distanza di poche settimane, di questi due gioielli della marineria italiana rappresenta un momento di profonda emozione e di straordinario prestigio per Taranto – dice il Sindaco, Piero Bitetti – A nome dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza tarantina, voglio rivolgere un sentito e profondo ringraziamento alla Marina Militare”.