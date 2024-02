Arriva a Taranto la mostra multimediale sull’Unione europea

La storia dell’Europa e dei cittadini europei, dalla Guerra Fredda ad oggi, raccontata attraverso quattrocento foto e immagini, 29 contenuti multimediali, un’app dedicata che utilizza la realtà aumentata. La mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia“ sarà a Taranto dal 15 al 29 febbraio prossimi.





La tappa nel capoluogo ionico è promossa dal Centro Europe Direct Taranto e dalla Cattedra Jean Monnet “EU Solidarity in (Times of) Crisis?” (EUSTiC). La mostra è realizzata dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’Agenzia giornalistica Ansa.





L’esposizione sarà allestita nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università “A. Moro” di Bari e sarà presentata giovedì 15 febbraio alle ore 11, nell’ex Chiesetta del Dipartimento Jonico in via Duomo, nella città vecchia. All’incontro con i giornalisti seguirà il simbolico taglio del nastro e la prima visita riservata agli studenti delle scuole del territorio. Sono previsti gli interventi del Direttore del Dipartimento Jonico prof. Paolo Pardolesi, del responsabile della Cattadra JM “EUSTiC” prof. Giuseppe Morgese, della responsabile di Europe Direct Taranto dott.ssa Annachiara Stefanucci e di una delegazione del Dipartimento per gli Affari Europei.





La mostra è suddivisa in periodi di 10 anni: ogni decade, grazie alla collaborazione con l’agenzia giornalistica Ansa, alla selezione e concessione di immagini storiche tratte dall’Archivio Fotografico dell’Agenzia, è arricchita da due clip video che focalizzano l’attenzione sugli eventi mondiali e sugli avvenimenti di costume e società del tempo. Un viaggio lungo il percorso di integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, con lo sguardo rivolto sia sugli eventi mondiali, sia sugli avvenimenti di costume e società che hanno contribuito alla costruzione dell’odierna Unione europea. Uno strumento utile per conoscere non solo la storia e le tappe dell’Unione europea, ma soprattutto per comprenderne i valori fondanti e raccogliere il testimone per portare avanti una storia di pace, unione e progresso. Info e prenotazioni visite gratuite per gruppi organizzati e classi scolastiche: Centro Europe Direct Taranto mail info@edtaranto.eu