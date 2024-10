Arriva a Grottaglie il Bike Tour che raccoglie fondi sulla fibrosi cistica

Sabato 5 ottobre, la città di Grottaglie sarà una delle protagoniste del Bike Tour 2024, evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica, organizzato dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica-Ets. La tappa grottagliese farà sosta nel rinomato Quartiere delle Ceramiche, un luogo di grande rilevanza artistica e culturale che farà da sfondo a questo momento di solidarietà.





Ad accogliere la carovana ciclistica ci saranno il Vicesindaco e assessore con delega allo Sport, Vincenzo Quaranta insieme a Piero D’Amato e a tutti i componenti del Gruppo Sostegno di Grottaglie. Entrambi saranno presenti per sottolineare l’importanza di questa iniziativa benefica per la comunità locale.





Il Bike Tour, giunto alla sua dodicesima edizione, segna l’inizio della XXII Campagna nazionale per la Ricerca, durante la quale il “Ciclamino della Ricerca” tornerà a fiorire in oltre 2mila piazze italiane con eventi e iniziative solidali in tutto il Paese. Questo simbolo di speranza e impegno sarà al centro di attività volte a sensibilizzare il pubblico su una delle malattie genetiche più diffuse, e a sostenere la ricerca per trovare una cura sempre più efficace.





Partito da Caserta, il percorso di 500 chilometri attraversa Campania, Basilicata e Puglia, concludendosi a Lecce. Grottaglie, con il suo patrimonio storico e artistico, ospiterà la carovana ciclistica e darà il benvenuto a volti noti del ciclismo e dello sport che si uniranno al presidente della Fondazione, Matteo Marzotto, nel pedalare per una giusta causa.





Tra questi, Davide Cassani, commentatore sportivo ed ex Ct della Nazionale di ciclismo italiana, la triatleta Alessandra Fior, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser, e l’ex ciclista professionista Gilberto Simoni. Il team è completato dagli storici sostenitori Max Lelli, Iader Fabbri, Fabrizio Macchi e da Edoardo Hensemberger, giovane affetto da fibrosi cistica e testimonial della Fondazione.





La tappa di Grottaglie non sarà solo un’occasione per promuovere la ricerca scientifica, ma anche per vivere momenti di aggregazione e solidarietà. L’arrivo della carovana nel Quartiere delle Ceramiche è previsto per le ore 12:00 con partenza alle ore 13,00.