Venerdì 7 febbraio alle ore 21 al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2024/2025, in programma il concerto “Arie e duetti – La magia dell’opera” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, le voci del mezzosoprano giapponese Saori Sugiyama e del baritono Paolo Ingrasciotta.

“Arie e duetti” è un viaggio attraverso le pagine più celebri ed evocative del repertorio lirico italiano ed internazionale, un meraviglioso omaggio all’Arte del Canto Lirico, iscritta nella lista Unesco quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Nell’occasione saranno eseguite arie e duetti tratti da “La Favorita” di Donizetti, da “L’Italiana in Algeri” e da “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, oltre all’esecuzione di un brano composto dall’australiano Francis Griffin, premiato recentemente al concorso di composizione “Luis Bacalov” promosso dall’Orchestra Magna Grecia.

“Felice di tornare a Taranto, dopo il Concerto di Capodanno – dice il Maestro Gianluca Marcianò, Direttore principale dell’ICO Magna Grecia – in occasione di un evento che considero bellissimo sotto tutti i punti di vista, con due giovani interpreti già affermati: Saori Sugiyama e Paolo Ingrasciotta; è un programma sontuoso, frizzante con arie importanti del Belcanto, da Donizetti a Rossini; un programma legato al mondo dell’opera, una delle mie più grandi passioni; trovo importante dedicare un momento della Stagione a un genere così amato, tanto che non vedo l’ora di mostrare al pubblico di Taranto, come a quello di Matera e Molfetta, l’attento lavoro svolto con l’Orchestra della Magna Grecia, con i professori sempre disponibili, motivati, condizione ideale per celebrare insieme la Grande musica”.

Il mezzosoprano Saori Sugiyama ha frequentato corsi di perfezionamento con D. Mazzola, M. Devia, E. Palacio e C. Santoro. Si è esibita in lezioni pubbliche con A. Zedda, J.D. Flòrez, F. Luisi e D. Rustioni. Attualmente studia con W. Matteuzzi. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Valle d’Itria a Martina Franca, debuttando nel ruolo di Clotilde in “Norma”, diretta da Fabio Luisi. Il baritono Paolo Ingrasciotta si è perfezionato all’Accademia del Teatro alla Scala. E’ stato finalista e vincitore di numerosi concorsi lirici tra cui il “Concorso lirico internazionale Toti dal Monte” a Treviso, Concorso lirico internazionale “Giacinto Prandelli” a Brescia, Premio lirico “Città di Venezia”, “Concorso lirico internazionale “Salice d’oro” a Salice d’oro Terme. Ingrasciotta ha partecipato, inoltre, alle finali dell’“Hans Gabor Belvedere Singing Competition” a Cittá del Capo in Sudafrica.

STAGIONE EVENTI MUSICALI 2024/2025 – Venerdì 7 febbraio alle 21.00, teatro Orfeo di Taranto: “Arie e duetti – La magia dell’opera”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, il mezzosoprano giapponese Saori Sugiyama e il baritono Paolo Ingrasciotta. Poltronissima: 35euro; Platea e Prima galleria: 25euro; Seconda galleria: 15euro; Terza galleria: 10euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28; orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram. Prossimo appuntamento: Mercoledì 19 febbraio alle 21.00, Teatro Orfeo di Taranto: “Tra demoni e romantici”, Rachmaninov e Paganini, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, al pianoforte Emanuil Ivanov.