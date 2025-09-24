”Argonaut”, da Taranto le azioni per un turismo nautico sostenibile

Un manifesto per il turismo nautico sostenibile e una piattaforma digitale supportata dall’intelligenza artificiale per fornire rotte nautiche sicure ed ecologiche in tempo reale. Sono alcune delle attività previste dal progetto “Argonaut”, nell’ambito del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027.





Si tratta di un’iniziativa transfrontaliera finalizzata a promuovere il turismo nautico sostenibile in Puglia e in Grecia. Capofila del progetto è ITS Academy Mobilità, il partenariato è composto da Distretto Produttivo Nautico Pugliese, Comune di Gallipoli, Autorità Portuale di Corfù, Autorità Portuale di Patrasso, Amministrazione Decentrata del Peloponneso, Grecia Occidentale e Isole Ionie. Il progetto coinvolge anche comunità locali, istituzioni educative e autorità pubbliche.





Giovedì 25 settembre, nei saloni dell’Hotel Delfino, Taranto terrà simbolicamente a battesimo Argonaut ospitando il primo evento del progetto, alla presenza dei partner nazionali ed esteri.





Argonaut intende imprimere un concreto cambio di passo al turismo nautico in chiave sostenibile. I partner lavoreranno, infatti, alla creazione dell’Adriatic Maritime Route Planner, piattaforma digitale, che si avvale dell’intelligenza artificiale per offrire in tempo reale rotte nautiche sicure ed ecologiche. I porti turistici di Gallipoli, Corfù e Patrasso, scali pilota del progetto, saranno interessati da una trasformazione green mediante l’installazione di colonnine di ricarica elettrica e l’utilizzo di imbarcazioni e mezzi di supporto elettrici. Sono previste anche attività di formazione teorica e pratica sulla navigazione sostenibile e la gestione portuale.





I risultati attesi comprendono la riduzione delle emissioni di carbonio nei porti attrezzati, il miglioramento della gestione del turismo nautico grazie alla maggiore diffusione di pratiche sostenibili tra gli operatori del settore, l’incremento dei flussi turistici nei siti culturali presenti nell’area oggetto del Programma. In sostanza, grazie alla rete Argonaut in Puglia e Grecia saranno adottati modelli di turismo nautico più sostenibili, favorendo la transizione verde del settore.