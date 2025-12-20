Aps La Ringhiera, dieci anni celebrati nel cuore di Taranto

Con associati, amici e amiche stamattina nella Torre dell’Orologio, in Città Vecchia.

Ringraziamo il Museo Dal Mare per l’ospitalità e per aver condiviso e sostenuto il senso di una chiacchierata davvero interessante, generata dalla passione per Taranto e dalla voglia di rimettere a posto i tasselli della storia e le tessere del futuro possibile.

E’ stato il Decennale che ci auguravamo di celebrare.

In un luogo suggestivo, storico, tra pochi ma appassionati concittadini… nel cuore di Taranto.

Ringraziamo inoltre chi ci ha raggiunti, nel corso della mattinata, per il semplice fatto di aver letto il post dedicato (pubblicato soltanto stamattina ..) e quindi per il piacere di essere dei nostri… sull’ ‘Isola del tempo ritrovato’.

Grazie ‼️

Aps La Ringhiera Comunicazioni Ets

ps foto Aurelio Castellaneta Images. E grazie, infine, ai giornalisti presenti.