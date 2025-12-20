Aps La Ringhiera, appuntamento nella Torre dell’Orologio di Taranto per il decennale

L’appuntamento è per questa mattina (ore 10) a Taranto, nella Torre dell’Orologio di piazza Fontana. Per il suo decennale, l’Aps La Ringhiera Comunicazioni Ets ha scelto la Città Vecchia.





‘L’Isola e il tempo ritrovato’ è il titolo dell’evento che l’associazione ha ideato invitando gli associati (e non solo..) a ritrovarsi nel cuore del capoluogo per riflettere assieme su questo decennio concluso e, perché no, per un brindisi natalizio e di fine 2025. La mattinata è stata organizzata con il Museo Dal Mare e avrà luogo, come detto, nella splendida e suggestiva Torre dell’Orologio di Taranto.



Grafica Ciccio Raio.