Il Taranto segna al 94’ e conquista la finale

(la foto che publichiamo è di Alfredo Ghionna, Due Mari Tv, che ringraziamo).



Il gol che ci voleva arriva in pieno recupero. Trombino trova l’1-2 e tanto basta per portare il Taranto in finale, facendo leva sul 3-1 della scorsa settimana.



Una gara difficile, giocata meglio dai rossoblu quando si sono trovati sotto di due gol.



Domani il sorteggio deciderà chi giocherà l’andata in casa tra rossoblu e Gladiator, finaliste per un posto in serie D.

la gara

L’Apice supera il Taranto per 2-1 al termine di una partita combattuta e decisa da un rigore nel primo tempo e da un gol per parte nella ripresa.

I padroni di casa si impongono grazie alle reti di Colarusso e Schinnea, mentre agli ospiti bastera’ il sigillo nel recupero di Trombino. La ssomma dei gol (3-1, 1-2) premia infatti i pugliesi.

La partita si mantiene equilibrata nelle fasi iniziali. L’Apice non approfitta di un rigore generoso al 2’ ma capitalizza un rigore più netto al 39’.



Il Taranto prova a fare la gara ma non è lucido come dovrebbe e non trova il gol nonostante un paio di buone occasioni.

Colarusso invece dal dischetto mon sbaglia e porta in vantaggio i suoi al secondo tentativo.

Nella ripresa il Taranto cerca di reagire aumentando il possesso palla e la pressione offensiva… ma non punge.

Anzi, va sotto di due gol al 57’. Su un’azione ben costruita da destra, Schinnea chiude al volo in mezzo all’area, trova il varco giusto e firma il raddoppio, facendo esplodere la gioia del pubblico locale.

Danucci prova a cambiare volto alla squadra con gli ingressi di Zampa e Russo, e successivamente di Trombino.



Il Taranto comincia a spingere alla ricerca del gol che vale la finale.

Quando la gara sembra ormai indirizzata verso i supplementari, ecco il guizzo al 94’: Trombino, entrato dalla panchina, accorcia le distanze e regala la finalissima ai rossoblu.



APICE-TARANTO 2-1

RETI: 39’ rigore Colarusso (A), 57’ Schinnea (A), 90’+4’ Trombino (T)

APICE 4312: Fusco; Colarusso, Urcioli (78’ Marcaldo), Paolillo, Perretta; Evangelista, Mincione, Potenza; Pesce (89’ Ruggero); Schinnea, Romeo (65’ Onesto).

A disp.: Caroraso, Sanginario, De Stefano, Vernacchio, Dimitrov, Kouyate.

All. Cioffi

TARANTO 433: Mastrangelo; Delvino, Rizzo, Guastamacchia, De Rosa; Di Paolantonio, Marino, Vukoja (58‘ Zampa); Losavio (78‘ Trombino), Aguilera (58’ Russo), Loiodice (90’+6‘ Incerti).

A disp: Martinkus, Corallini, Monetti, Labianca, Magalhaes.

All. Danucci.

ARBITRO: Bonaventura Corti di Prato

NOTE: recuperi 2’/. Angoli 1-5