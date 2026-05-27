Aperitivo d’Autore, alla masseria Ciura c’è Daniele Mencarelli

Quattro anni dopo la scorsa volta, Aperitivo d’Autore riabbraccia uno dei maggiori scrittori italiani, autore di romanzi come Tutto chiede salvezza e La casa degli sguardi: Daniele Mencarelli.



Sabato 30 maggio, a Massafra, lo scrittore romano presenterà il suo nuovo libro (il primo edito da Sellerio), Quattro presunti familiari.

L’evento si terrà a Masseria Ciura, luogo in cui il format di Volta la carta torna a poco più di un anno dalla volta precedente. I partecipanti alla serata avranno l’opportunità di degustare un delizioso aperitivo e ottimi vini. Si comincia alle 19.30.

Mencarelli in questo romanzo giallo fa qualcosa di nuovo e forse di inaspettato. Attorno a un enigma che risveglia nei personaggi spettri di dolori irrisolti, svela un mondo nero, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. In queste oscurità si muovono le anime che l’autore come pochi sa raccontare, figure macchiate dalla colpa, intossicate da errori e sogni. In loro si annida il tesoro più prezioso, la luce di una redenzione e di un riscatto, l’attimo folgorante in cui il male diviene verità. Ad Aperitivo d’Autore ne parlerà con Vincenzo Parabita.

L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al link https://bit.ly/4th5oPT e nei punti vendita autorizzati