Aperitivo d’Autore, a Martina arriva Veltroni

Ad Aperitivo d’Autore arriva Walter Veltroni. Il 17 giugno lo scrittore, giornalista, regista, parlerà del suo nuovo romanzo, Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins Italia.



Appuntamento a Martina Franca, Masseria San Michele.

Con questo libro Veltroni conferma la sua capacità di raccontare la grande Storia attraverso vite normali e speciali insieme, come sono tutte le vite umane. Si tratta di un grande romanzo storico e familiare, costruito in equilibrio tra meticolosa ricostruzione storica e invenzione letteraria. Ironico e struggente, dolce e amaro, restituisce la magia, le contraddizioni e l’umanità di un luogo unico al mondo, la fabbrica dei sogni chiamata Cinecittà. Ad Aperitivo d’Autore lo scrittore sarà in dialogo con il giornalista Vincenzo Parabita.

Come consuetudine del format di Volta la carta, la prima parte dell’evento sarà dedicata all’enogastronomia.

Si comincia alle ore 20.

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Ingresso con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al seguente linkhttps://www.postoriservato.it/biglietti/aperitivo-d-autore-con-walter-veltroni-17-giugno-2026-masseria-san-michele-martina-franca-31170.html e nei punti vendita autorizzati.