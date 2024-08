Aperitivo d’autore, a Crispiano c’è Guido Catalano

Nuovo appuntamento estivo di Aperitivo d’Autore, questa volta le parole chiave sono umorismo e introspezione. Giovedì 29 agosto l’ospite del format di Volta la carta sarà Guido Catalano, il poeta performer più famoso d’Italia. Per l’occasione presenterà il suo ultimo libro Cosa fanno le femmine in bagno?(Feltrinelli Editore).

L’evento si svolgerà in un luogo inedito per Aperitivo d’Autore: il piazzale della Chiesa Vecchia di Santa Maria, a Crispiano. Si comincia alle ore 20. Come consuetudine, aperitivo e vino di qualità da gustare.

L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita su Postoriservato.it al link https://bit.ly/3LXpeg0 e nei punti vendita autorizzati Postoriservato. informazioni 380.4385348 – aperitivodautore@gmail.com

Il nuovo lavoro di Catalano è un racconto in versi intimo e strepitosamente divertente su un giovane uomo che, dal momento della crescita, dell’adolescenza, della vita adulta continua a interrogarsi sui misteri che albergano nel cuore delle donne. Misteri che accompagnano il maschio fino alla vita adulta, a cominciare dalla domanda delle domande: cosa fanno le femmine in bagno? Nessun maschio l’ha mai scoperto né ha trovato le chiavi per penetrare il segreto, nascosto meglio della formula della Coca-Cola. Tra riflessioni e risate, l’autore torinese ci regala un giro di walzer derviscio, un canto (non del cigno), una ballad romantica, un mistero misterioso… che finalmente, forse, verrà svelato.