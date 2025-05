Anime Note, a Spazioporto un viaggio nell’arte tra musica e parole

Uno spettacolo unico e inedito, un viaggio emozionante fatto di musica, parole, immagini. Ecco “Anime Note”, in programma venerdì 16 maggio, dalle 21.30, a Spazioporto Taranto (ingresso libero). “Anime Note” è un percorso tra artisti geniali e persone comuni, un mosaico complesso e affascinante.

La prima parte è affidata a Michele Tursi, giornalista con la passione per l’arte, il disegno e la pittura. Con il racconto live del suo podcast “Dipinsi l’anima il lato oscuro dell’arte”, ci conduce in un’esplorazione intima e cupa, evidenziando fragilità, ossessioni, demoni che hanno alimentato la creatività di grandi pittori. Due gli artisti che saranno in qualche modo svelati: Andy Warhol e Amedeo Modigliani. I racconti prenderanno forza e corpo grazie alle immagini e alle sonorizzazioni dal vivo che renderanno l’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

La seconda parte dello spettacolo è un’immersione nel mondo sonoro dei Carrera e dell’album “Origami”, ispirato alle storie narrate, un vero e proprio omaggio alla creatività in tutte le sue forme. A fare da trait d’union tra le due parti è l’inedito “Modigliani”, presentato in anteprima, un ponte tra le vite “note” degli artisti e le storie “non note” di persone comuni. “Origami” esplora le profondità dell’animo umano attraverso storie intime e personali, un’esplosione di suoni e ritmi. I Carrera sono: Armando Carrera, voce; Vito Rizzi, tastiere; Ciccio Raio, chitarra; Fabrizio Papa, chitarra; Andrea Palazzo, percussioni; Andrea Rizzi, batteria.

Un evento che unisce il racconto, le arti visive e la musica. Un’occasione per scoprire il lato oscuro e umano di artisti leggendari e per lasciarsi trasportare dal ritmo e dalle melodie dei Carrera. L’appuntamento con “Anime Note” è per venerdì 16 maggio, a partire dalle 21.30, a Spazioporto Taranto, a Porta Napoli, in via Niceforo Foca, 28. Ingresso libero.