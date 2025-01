’Anima Doppia’, Miriam Prandi all’Orfeo di Taranto

Sabato 18 gennaio, ore 21.00, Teatro Orfeo di Taranto, concerto “ANIMA DOPPIA”, con l’esibizione di Miriam Prandi, che sarà solista sia al violoncello che al pianoforte. Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Gianluca Marcianò.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte n. 27 in si bemolle maggiore, K 595 di Wolfgang Amadeus Mozart; “Dos Aguas” di Mariano Speranza; Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello ed orchestra di Franz Joseph Haydn.

Miriam Prandi, grazie ad un talento musicale di rara comunicativa e versatilità, si distingue con le sue interpretazioni come personalità d’eccezione in grado di affrontare il repertorio solistico e cameristico non solo come violoncellista, ma anche come pianista.



Nel gennaio 2014 viene premiata con il Primo Premio assoluto al Rahn Musikpreis di Zurigo, debuttando alla Tonhalle di Zurigo con il Concerto di Dvorak.

Numerose le orchestre con le quali si è esibita tra cui: l’Orchestra Nazionale della Radio polacca NOSPR a Katowice, Gstaad Festival Orchestra, Orchestra Haydn, Maggio Musicale Fiorentino, Berner Symphonieorchester, Orchestra dell’Arena di Verona e molte altre.

Poltronissima 35 euro, Platea e 1^ galleria 25 euro, 2^ galleria 15 euro, 3^ galleria 10 euro. Biglietti disponibili su vivaticket.it