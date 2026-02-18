Angiulli Bari battuta, Santa Rita quarta in DR1. Sabato al Palafiom arriva il Putignano

Due punti importanti, impiegando tutti i giocatori iscritti a referto e soprattutto la pattuglia Under che ha avuto l’opportunità di misurarsi con un roster per lo più composto da giovani. Sabato scorso, Santa Rita Taranto ha superato nettamente l’Angiulli Bari (91-55) al contrario di quanto avvenuto nella gara d’andata quando in trasferta la vittoria giunse quasi alla sirena.

Mineo, come detto, ha ruotato il roster sin dal primo quarto testando soluzioni tattiche e concedendo riposo a chi ogni settimana accumula un considerevole minutaggjo. Lo score finale (tabellino in allegato) registra tre Under in doppia cifra: una boccata di ossigeno e al tempo stesso una fondamentale iniezione di fiducia ed esperienza. Taranto é adesso a quota 18 (quarto posto in classifica) e deve necessariamente vincere ancora per saldare la propria posizione nella playoff.

Sabato prossimo nuovo impegno casalingo. Al Palafiom arriva il Putignano (ore 18.00, ingresso libero). Seguiranno quattro partite che chiuderanno la stagione regolare: Bernalda e Galatina in casa, Brindisi e Carovigno in trasferta (foto Aurelio Castellaneta)

DR1 – girone B – sesta di ritorno

Santa Rita Taranto-Angiulli Bari 91-55

primo periodo 22-9

secondo periodo 44-28

terzo periodo. 64-46

Santa Rita Taranto

Lavezzari 4, Conforti 7, Pentassuglia 4, Ndiaye 22, Bitetti 6, Bianchi 11, Argentiero 4, Fanizzi 1, Minelli 14, Mirabile 12, Voltasio 2, Augenti 4

All. Mineo, ass. Zicari N. e Simonettiqui tutti i dettagli del girone, risultati e classifica

https://www.playbasket.it/puglia/divisione-regionale-1