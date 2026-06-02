Anche a Taranto “Il Grande Venerdì di Enzo” per giovani creativi e freelance

La più grande portfolio review d’Italia promossa da Art Directors Club Italiano (Adci, l’associazione allargata che riunisce i migliori professionisti del settore della pubblicità e della comunicazione), torna in contemporanea in 14 città italiane, per la prima volta a Taranto, con l’obiettivo di mettere in contatto e creare connessioni tra giovani creativi e professionisti della comunicazione.

Venerdì 5 giugno 2026, a Mercato Nuovo, Taranto si svolgerà “Il Grande Venerdì di Enzo”, dedicato alla memoria di Enzo Baldoni, giornalista freelance assassinato in Iraq, che ogni venerdì pomeriggio apriva le porte del suo studio a chiunque volesse mostrargli il proprio lavoro. L’iniziativa, giunta alla XXVII edizione, è divenuta negli anni un appuntamento di riferimento per studenti, giovani creativi, freelance e professionisti emergenti, coinvolgendo contemporaneamente diverse città italiane e offrendo occasioni di confronto diretto con direttori creativi, art director, copywriter, designer e professionisti del mondo della comunicazione. Obiettivo del Grande Venerdì di Enzo è favorire un momento concreto di incontro tra le nuove generazioni e l’industria creativa, offrendo ai partecipanti la possibilità di presentare il proprio portfolio, ricevere feedback professionali e qualificati e costruire nuove opportunità di crescita e networking.

A Taranto, l’iniziativa si terrà a Mercato Nuovo. Si parte alle 15:00 con la portfolio review. Dalle 19 fino a tardi, la seconda parte della giornata: una festa aperta a tutti con Dj set by Chidro Studio. L’iscrizione è gratuita ma i posti a disposizione sono limitati per cui gli interessati possono iscriversi su Eventbrite. Le città coinvolte sono: Bologna, Cagliari, Francavilla al Mare (Chieti), Firenze, Genova, Messina, Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Taranto, Torino e Udine. La grande novità di quest’anno è la partnership con Tucano, storico brand italiano che ha recentemente celebrato, come Adci, il traguardo dei 40 anni.

Ancora oggi, il Grande Venerdì di Enzo rappresenta uno dei principali momenti di mentorship e orientamento professionale del settore creativo italiano, grazie al coinvolgimento volontario di centinaia di professionisti, soci di Adci, che mettono a disposizione tempo, competenze ed esperienza. Tutte le informazioni sulle città coinvolte e le modalità di iscrizione sono disponibili sul Blog di Adci.