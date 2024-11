Amii Stewart, che spettacolo all’Orfeo di Taranto!

Una serata straordinaria: quasi due ore ininterrotte di musica fra cavalli di battaglia della musica internazionale, un bel po’ anche della stessa regina della serata. Poi i cantautori da Vasco a Dalla, fino all’immenso Morricone.



Bis, richieste, una seconda uscita invocata da applausi interminabili, fino a quando c’è stata una straordinaria improvvisazione.

E come se non bastasse…. pubblico in attesa dell’artista, del direttore d’orchestra e dei musicisti. Ovazioni e selfie fino a tardi, all’interno e all’esterno del teatro con i protagonisti del terzo concerto della Stagione Eventi musicali 2024/2025: Amii Stewart, il direttore Piero Romano e l’Orchestra della Magna Grecia.

Un momento di rara bellezza. Amii, attesa ed applaudita, disponibile per uno “scatto” con la gente seduta fino a qualche minuto prima in platea. Deve essere stata una grande soddisfazione, per la stessa interprete, assistere dal palco a un pubblico che non voleva che l’amata artista lasciasse il palcoscenico (foto Aurelio Castellaneta).

Fra i titoli ascoltati: Turn your love around (George Benson), Overjoyed (Stevie Wonder), Sailing (Christopher Cross), Every breath you take (Sting), Harry to me (Morricone) Friends, Together (Mike Francis e Amii Stewart), Ancora ancora (Mina), Grazie perché (Morandi e Amii Stewart), Knock on wood (Amii Stewart), Caruso (Lucio Dalla), Un senso (Vasco Rossi). E, ancora, successi di Chaka Khan, Bob Seger, Aretha Franklin, Mark Taylor, Sting, Muddy Waters.

STAGIONE EVENTI MUSICALI 2024/2025 – Prossimo appuntamento, sabato 23 novembre alle 21.00, teatro Orfeo di Taranto: “Da Ravel a Gershwin”, Leonardo Colafelice al pianoforte, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.