Alta moda e arte antica in mostra al Museo MArTA di Taranto

“Forme senza tempo. Roberto Capucci dialoga con il MArTA”, è il titolo della mostra che dal 19 marzo al 12 luglio 2026, troverà spazio nell’area esposizioni temporanee del Museo Archeologico di Taranto con incursioni di alta sartoria nelle sale iconiche dell’importante polo archeologico pugliese.



Si tratta di una mostra originale nel suo allestimento perché per la prima volta mette in relazione l’ispirazione e la fonte di essa. Venti abiti di alta sartoria, settanta disegni tra schizzi e foto d’epoca e poi statuette fittili, diademi in oro, vetri, pietra e ceramiche in un dialogo continuo tra un maestro, lo stilista e architetto della moda, Roberto Capucci, e il mondo delle civiltà antiche.



La mostra ideata e curata dal Museo archeologico nazionale di Taranto e dalla Fondazione Roberto Capucci, nella persona del suo direttore generale Enrico Minio Capucci è organizzata da Civita Sicilia. La mostra “Forme senza tempo. Roberto Capucci” dialoga con i reperti del Museo tarantino abitando l’intera area di mostre temporanee del MArTA, la vetrina di ingresso della Temporary Art e la collocazione di cinque creazioni all’interno del primo e secondo piano dell’ex Convento degli Alcantarini, sede settecentesca del Museo archeologico nazionale di Taranto.

Altri richiami alle opere del MArTA sono affidati, invece, all’allestimento multimediale. QR Code posizionati sotto gli abiti di alta sartoria della Maison, nata nel 1950 con il primo atelier in via Sistina a Roma, suggeriscono consonanze con i reperti presenti nel percorso museale. La mostra “Forma senza tempo. Roberto Capucci dialoga con il MArTA” sarà disponibile fino al prossimo 12 luglio negli orari d’ingresso del Museo dalle 8.30 alle 19.30 (escluso il lunedì). Alla mostra si accede attraverso il pagamento del ticket d’ingresso al Museo, acquistabile in sede, e attraverso il sito istituzionale del MArTA.