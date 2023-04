All’Orfeo di Taranto il varietà di Vincenzo De Lucia

Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Mara Venier, Mara Maionchi sono solo alcuni dei nomi delle celebrità imitate dall’attore e performer Vincenzo De Lucia. L’artista eclettico classe ‘87 arriva al Teatro Orfeo venerdì 21 aprile alle ore 21 con “La Signora della Tv”, uno spettacolo di Vincenzo de Lucia e Vincenzo Comunale.

Un inno alla leggerezza ed un riferimento principe: il varietà. Dopo il successo in TV in programmi come “Made in Sud” e “Stasera Tutto è Possibile”, fino alle fortunate incursioni a “Domenica in”, De Lucia raccoglie le sue donne in una galleria teatrale di risate, in cui è accompagnato da un’orchestra di otto elementi e quattro ballerini, per condurre il pubblico in una serata nel segno di un’unica e altissima missione: intrattenere divertendo.





Si inizia da un omaggio a Raffaella Carrà, poi i personaggi si susseguono, tra lo schermo e lo spettacolo dal vivo e si rincorrono voci, accenti, volti, abiti, tutti sul corpo e sul viso del “mattatore” Vincenzo. Mara Venier, Maria De Filippi, Ornella Vanoni, Maria Nazionale, Sandra Milo, solo per citarne alcuni. Il trucco di Vincenzo Cucchiara, le parrucche di Mario Audello fanno il resto. E poi gli intermezzi col balletto, quattro bravissimi ballerini, con le musiche di Claudio Romano e le coreografie di Johannes Palmieri che accompagnano anche la performance dello stesso De Lucia, rigorosamente sulla musica dal vivo di un’orchestra con 8 elementi che fa vibrare le sue note nella sala del teatro.

Un altro aspetto fondamentale è l’interazione col pubblico, chiamato sul palco, interpellato e pienamente partecipe, divenendo così parte attiva dell’intero show. Sul palco con Vincenzo De Lucia anche Valentina Petriccione.

Prevendita presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora 80 dalle ore 17.30, online su www.teatrorfeo.it e circuito TicketOne e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7. Per informazioni: 099 453 3590 – 329 077 9521.