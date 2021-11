All’Orfeo di Taranto evento in ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh

“In ricordo di Stefano D’Orazio”, a un anno dalla scomparsa del mitico batterista dei Pooh, lunedì 8 novembre nel teatro Orfeo di Taranto, doppio appuntamento per ricordare il batterista dei Pooh: alle 17.00 nel foyer del teatro di via Pitagora, presentazione del libro postumo di D’Orazio, “Tsunami”, con Tiziana Giardoni, moglie del popolare artista, a seguire, alle 21.00, il concerto “Palasport & Friends”.

Il primo dei due momenti, per ricordare l’ultima opera che il batterista della formazione musicale italiana più amata aveva scritto prima che fosse colpito dal Covid-19, a seguire un evento straordinario con le canzoni dei Pooh scritte dallo stesso D’Orazio insieme con i suoi straordinari compagni di viaggio. Si annunciano ulteriori sorprese.





Dunque, la più titolata coverband italiana per rendere omaggio al musicista, autore, scrittore e, soprattutto, persona dalla spiccata sensibilità per una serata insieme con artisti del territorio e non, che hanno accettato volentieri l’invito al tributo al quale parteciperanno, fra gli altri, si diceva, Tiziana Giardoni D’Orazio, moglie di Stefano, e Silvia Di Stefano, figlia del grande artista romano.

I Palasport, tribute-band ufficiale dei Pooh, premiata del titolo nel quarantennale di attività di Roby, Dodi, Stefano e Red, unici ad aver, in più di venti anni di tributo, ricostruito e riproposto con la massima perizia tecnica palchi, scenografie, costumi e strumenti utilizzati nei vari tour della formazione musicale italiana più popolare. Nella loro attenta ricerca, i Palasport negli anni hanno acquistato strumenti appartenuti agli stessi e dopo il cinquantennale dei Pooh, hanno acquistato ancora scenografie, strumenti e le batterie appartenute a Stefano D’Orazio.

A un anno dalla scomparsa del batterista, i Palasport gli dedicano un tributo con cantanti, musicisti, una sezione d’archi e performer pugliesi, alcuni dei quali hanno collaborato con lo stesso Stefano. Questi gli artisti che hanno assicurato la loro presenza: Silvia Di Stefano, Maurizio Semeraro, Terraross, Scuola di teatro Orfeo, Fabio Barnaba, Egidio Maggio, Franco Cosa, Giuseppe Di Gioia, Martino De Cesare, Michael White, SFK, Vasconnessi, Leo Tenneriello, Gaetano De Michele, Occhi profondi, Studio teatro danza, Frank Ferrara, Orchestra Tebaide.

Il ricavato del concerto sarà devoluto a favore dell’Associazione italiana Donatori organi, per la quale per anni D’Orazio è stato testimonial. All’evento in programma al teatro Orfeo interverrà il vicepresidente nazionale Aido, Vito Scarola. Il giorno del concerto, oltre alla presentazione del libro “Tsunami”, nel foyer del teatro sarà esposta una delle batterie di Stefano D’Orazio, che fanno parte della straordinaria collezione dei Palasport. Info: 329 077 9521. Acquisto ticket online su www.teatrorfeo.it (dopo le 18.00 info allo stesso botteghino del teatro Orfeo).