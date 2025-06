Alan Friedman in Puglia e a Taranto presenta il suo libro

Al via il tour dello scrittore e giornalista statunitense Alan Friedman in Puglia. Previste quattro tappe: Castellaneta il 26 giugno alle officine del mercato, Taranto il 28 giugno al resort Mon Rêve, Putignano il 29 giugno al Kepos Fest e Turi il 30 giugno a Palazzo Cozzolongo. Tutte le presentazioni sono fissate per le ore 19:00.

Lo scrittore sarà in Puglia per presentare il suo libro la fine dell’impero americano. È davvero la fine del “secolo americano”? Ci stiamo dirigendo verso un nuovo disordine mondiale, sempre più pericoloso e instabile, in cui dittatori come Putin e Xi sfideranno sempre più a viso aperto le democrazie occidentali?



L’appassionante racconto di Alan Friedman ripercorre l’ascesa del dominio americano dalle origini fino al suo crepuscolo, quando dittatori conclamati e nuovi leader dispotici più o meno “mascherati” da statisti cercano di riempire il vuoto di potere lasciato dall’indebolimento della guida a stelle e strisce. Con uno stile veloce e appassionato, Friedman racconta la parabola fulminea di un “impero” dalla durata brevissima, poco più di 80 anni, dipinge i ritratti vividi e minuziosi dei suoi presidenti, e li inchioda ai gravi errori delle loro amministrazioni: da Franklin Delano Roosevelt a John F. Kennedy, da Jimmy Carter a George W. Bush, da Barack Obama a Joe Biden.

“Trump non solo sta distruggendo la democrazia in America ma ha costruito un filo diretto con i più grandi dittatori del mondo, Putin in primis. Trump sta capovolgendo il nuovo ordine mondiale, creando solo odio e disordine. L’Europa deve decidere da che parte stare: i paesi che guidano la grande alleanza, Francia, Germania, Inghilterra e Polonia devono dare una sterzata alle loro politiche perché Trump ha dichiarato guerra al mondo occidentale e sembra voler andare fino in fondo”. Ha dichiarato Friedman.

Dialogherà con il giornalista e scrittore la giornalista Roberta Lanzolla. Il Consigliere Regionale e Presidente della II commissione, Vincenzo Di Gregorio, porterà il suo saluto istituzionale nelle tappe di Castellaneta e a Taranto.