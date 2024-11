Al via il Festival della Filosofia, studenti protagonisti con la Rete dei Licei

Saranno i giovani la vera forza e l’ispirazione più autentica di Perìpatos, il Festival della Filosofia in programma a Taranto da venerdì 15 novembre 2024, nel Dipartimento Jonico dell’Università “A. Moro”, in via Duomo, nel cuore della Città vecchia. Gli studenti ed i docenti della Rete dei Licei “Koinonìa” animeranno le giornate del Festival con le ricerche, gli elaborati, gli stand. Un’autentica Agorà in cui gli studenti si cimenteranno in dialoghi e laboratori filosofici.

Il Festival, organizzato dalla Società Filosofica Italiana (SFI), sezioni di Taranto e Salentina, si aprirà venerdì 15 novembre, alle ore 9, con la presentazione di Ida Russo, presidente della SFI di Taranto. A seguire sono previsti i saluti di istituzioni e partner e l’intervento del giornalista Rosario Tornesello, direttore del Quotidiano di Puglia. Nel pomeriggio la prima sessione del convegno sul tema che è il filo conduttore del Festival: “Koinonìa, le ragioni del buon vivere”.

I giovani saranno protagonisti con “Agorà” venerdì 15 novembre e sabato 16. Particolarmente atteso è il confronto con l’attore e regista tarantino Michele Riondino in programma sabato mattina. Il coordinamento della Rete dei Licei è affidato ad Anna Sturino, il tutor di riferimento è Fabio Mancini, entrambi della Società Filosofica Italiana, sezione di Taranto.

Nel ricco programma del Festival della Filosofia, c’è spazio anche per la musica. Venerdì 15 novembre, alle 21, al Museo Diocesano, in Vico I Seminario, si terrà “Fra musica e filosofia, conversazione musicale a due voci” con Dante Roberto al pianoforte e Grazia Maremonti, voce. La serata è ad ingresso libero. Evento clou del Festival è la conferenza di Ferruccio De Bortoli, giornalista e scrittore, già direttore del Corriere della Sera che si svolgerà sabato 16 novembre, alle ore 21, al Teatro comunale Fusco (ingresso libero). Tema della conversazione è “Individuo, comunità e capitale sociale”.

Partner di “Perìpatos”, Festival della Filosofia sono: Società Filosofica Italiana; Museion; Programma Sviluppo; Koinonìa Rete dei Licei; Regione Puglia; Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Polo Arti, Cultura, Turismo Regione Puglia. L’evento gode del patrocinio di: Università “A. Moro” di Bari; Comune e Provincia di Taranto; Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia; XXV World Congress of Philosophy; Conservatorio musicale Paisiello; Centro di ricerca della Tradizione Aristotelica. In collaborazione con: Aps Taras 300; Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Taranto; Società Dante Alighieri Taranto; Comunità Ellenica Taranto; Comitato provinciale Unicef Taranto.