Al via i corsi della Fondazione Italiana Sommelier a Lecce, Taranto e Ostuni

Al via i corsi di Fondazione Italiana Sommelier Puglia in Salento e in Valle d’Itria. A novembre, infatti, inizieranno i nuovi corsi di formazione professionale nelle sedi di Lecce, Taranto e Ostuni con un programma ricco di novità. “L’obiettivo di Fondazione Italiana Sommelier – spiega una nota stampa – è quello di formare sommelier che abbiano una preparazione specializzata e che siano pronti a lanciarsi nelle sfide imprenditoriali. Ambasciatori del vino, figure manageriali e comunicatori che al bagaglio didattico hanno affiancato una competenza tecnica di altissimo livello, certificata da un attestato finale riconosciuto in Italia dalla Presidenza della Repubblica Italiana e all’estero dall’affiliazione alla Worldwide Sommelier Association”.

I corsi di riferimento nel Salento e in Valle d’Itria prenderanno il via nelle sedi di Lecce, Taranto e Ostuni secondo il seguente calendario: Taranto: 14 novembre; Lecce: 15 novembre; Ostuni: 16 novembre. “I relatori, degustatori tecnici ed esperti della comunicazione enologica, provenienti dalla sede nazionale Bibenda, si avvicenderanno durante le lezioni della prima parte – 52 incontri fra teoria e pratica con abbinamenti ai piatti – per trasferire ai corsisti la passione e l’euforia necessarie al racconto del vino e alla preparazione del servizio. Sui banchi di lezione, i vini italiani e mondiali più rappresentativi, con oltre 160 etichette presenti nella carta selezionata da Fondazione Italiana Sommelier”.





Le sedi didattiche sono: Hilton Garden Inn a Lecce, Masseria Traetta Exsclusive a Ostuni e il Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo, hotel masseria 5 stelle lusso a Taranto. Nel percorso formativo sono previste anche due cene, una

tecnica/didattica in aula e l’altra presso un ristorante di altissimo livello sul territorio e una visita presso un’azienda vitivinicola d’eccellenza. Iscrizioni, calendario e programmi dei corsi sono consultabili sul sito https://www.fondazionesommelierpuglia.it