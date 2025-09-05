Appuntamenti, Cooltura
Al via FotoArte 2025 nell’ex Mattatoio comunale di Martina Franca
Tutto pronto per la 22ª edizione di FotoArte, rassegna organizzata dal circolo fotografico “Il Castello” che si terrà anche quest’anno a Martina Franca, in provincia di Taranto. L’iniziativa è un’importante occasione culturale dedicata alla fotografia che include una varietà di attività focalizzate sul linguaggio e l’arte fotografica, fra cui mostre, seminari, letture di portfolio e workshop.
L’edizione 2025 aprirà i battenti il 19 di settembre 2025 presso l’Ex Mattatoio Comunale in via Locorotondo a Martina Franca, una struttura da poco ristrutturata. Il tema di FotoArte è “la strada”. “Le strade – spiegano gli organizzatori – non sono solo vie di passaggio, ma luoghi in cui il tempo si deposita, lasciando segni, storie e frammenti di vita. Il progetto fotografico esplora la strada come archivio vivente, catturando i dettagli invisibili che raccontano il suo passato: crepe nell’asfalto che svelano il tempo, oggetti dimenticati che custodiscono segreti, segnaletiche sbiadite che indicano percorsi ormai mutati”.
Questa edizione si conferma come uno spazio dinamico di scambio e formazione, in cui i professionisti del settore e i fotografi emergenti possono confrontarsi, presentare le loro opere e arricchirsi attraverso attività collettive. Numerose le attività in programma: mostre fotografiche, seminari, incontri di approfondimento su tecniche, tendenze e riflessioni sul mezzo fotografico, letture di portfolio, workshop per migliorare abilità tecniche e creative. FotoArte è sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città di Martina Franca Assessorato al Turismo e dall’Amministrazione Provinciale di Taranto.