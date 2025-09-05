Al via FotoArte 2025 nell’ex Mattatoio comunale di Martina Franca

Tutto pronto per la 22ª edizione di FotoArte, rassegna organizzata dal circolo fotografico “Il Castello” che si terrà anche quest’anno a Martina Franca, in provincia di Taranto. L’iniziativa è un’importante occasione culturale dedicata alla fotografia che include una varietà di attività focalizzate sul linguaggio e l’arte fotografica, fra cui mostre, seminari, letture di portfolio e workshop.



L’edizione 2025 aprirà i battenti il 19 di settembre 2025 presso l’Ex Mattatoio Comunale in via Locorotondo a Martina Franca, una struttura da poco ristrutturata. Il tema di FotoArte è “la strada”. “Le strade – spiegano gli organizzatori – non sono solo vie di passaggio, ma luoghi in cui il tempo si deposita, lasciando segni, storie e frammenti di vita. Il progetto fotografico esplora la strada come archivio vivente, catturando i dettagli invisibili che raccontano il suo passato: crepe nell’asfalto che svelano il tempo, oggetti dimenticati che custodiscono segreti, segnaletiche sbiadite che indicano percorsi ormai mutati”.

Questa edizione si conferma come uno spazio dinamico di scambio e formazione, in cui i professionisti del settore e i fotografi emergenti possono confrontarsi, presentare le loro opere e arricchirsi attraverso attività collettive. Numerose le attività in programma: mostre fotografiche, seminari, incontri di approfondimento su tecniche, tendenze e riflessioni sul mezzo fotografico, letture di portfolio, workshop per migliorare abilità tecniche e creative. FotoArte è sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città di Martina Franca Assessorato al Turismo e dall’Amministrazione Provinciale di Taranto.