Al Teatro Nuovo di Martina Franca arriva la commedia natalizia “Lapponia”

Approda sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca, domenica 29 dicembre, (sipario alle 19), “Lapponia”, la commedia natalizia per famiglie che vede protagonisti Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso, con la regia di Ferdinando Ceriani. Finlandia, tanta neve e una domanda campale: “Babbo Natale… esiste?”

Monica, Fabio e il loro figlio Giuliano sono andati in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale con la sorella di Monica, Silvia, il suo compagno finlandese Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. Tutto sembra filare liscio fino a quando Ania rivela a Giuliano che Babbo Natale non esiste, è una bugia inventata dai genitori per costringere i bambini a comportarsi bene.

Eccola la miccia che trasformerà un idilliaca serata di festa ai confini del circolo polare artico in un campo di battaglia al tempo stesso esilarante e feroce in cui vedremo sgretolarsi a poco a poco le maschere di benevolenza, tolleranza e buona creanza dei quattro protagonisti. È giusto dire sempre la verità? Le bugie sono così cattive? Bisogna svelare il trucco o è meglio lasciare spazio all’illusione e alla magia? Sono queste le domande che metteranno in crisi il modo di allevare i figli, le tradizioni, i valori famigliari e culturali delle due coppie fino a portarle a svelare segreti e desideri inconfessabili.

“Lapponia – si legge nelle note di presentazione – è una commedia magica, tra verità e bugie, dallo humour corrosivo e graffiante che farà riflettere e ridere lo spettatore porgendogli uno specchio deformante nel quale scoprirà qualcosa che lo riguarda molto da vicino. Una commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in America finalmente giunta anche in Italia”. Biglietti con speciale promozione natalizia (uno intero, secondo a 10 euro e 10 euro per gli under 18), al botteghino del Teatro Nuovo di Martina Franca: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 e il martedì, giovedì e sabato anche di mattina dalle 11 alle 12.30.