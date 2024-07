Al Tatà c’è Anna dai capelli rossi

La rassegna «In cortile al TaTà» del teatro Crest di Taranto, con otto spettacoli «tout public» nella ristrutturata arena estiva della sede della compagnia, in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi, prosegue giovedì 25 luglio (ore 19,30)

con le storie di una fanciulla dotata di una grande immaginazione, sempre pronta a trasformare la realtà con il sostegno di un ottimismo incrollabile. Si tratta dello spettacolo «Anna dai capelli rossi», allestimento ideato e interpretato da Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente, i fondatori del Giardino delle Lucciole, che in questo spettacolo rileggono un classico della letteratura per ragazzi (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa del Crest).

Da dieci anni impegnati in collaborazioni con le più importanti compagnie pugliesi di teatro ragazzi, tra cui lo stesso Crest, La Luna nel Letto e La Bottega degli Apocrifi, Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente sono giunti al mestiere del palcoscenico in modo differente. A un certo punto, lei ha incontrato il teatro di narrazione per farne il proprio linguaggio d’elezione; lui è diventato un caratterista indomito e ha imparato a giocare con i personaggi.

E in questo viaggio nel mondo di Anna sono pronti a far vedere le cose come le guarda la protagonista. Osservandola, il pubblico scoprirà che non esiste una sola verità… ma tanti punti di vista. Non è semplice essere una ragazzina “normale”, perché ciascuno è fatto a proprio modo.



Biglietti 3 euro. Info e prenotazione al numero 333.2694897 (anche tramite WhatsApp).