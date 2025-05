Al Medimex di Taranto anche scuole di musica e attività professionali

Medimex Music Business Management, prima edizione del percorso educational realizzato in co-branding con 24ORE Business School, Medimex Music Factory in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana e un ricco calendario di panel, presentazioni, workshop e attività di networking. Tornano all’Università di Taranto le attività professionali e le scuole di musica del Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto con numerose attività e i concerti di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent.

Dal 19 al 21 giugno la prima edizione di Medimex Music Business Management, percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School, Digital Business School leader in Italia, fondata nel 1994 da Il Sole 24 Ore, con oltre 30 anni di esperienza nella formazione manageriale e nell’education. Tre giorni di corsi e incontri per avvicinarsi al mondo della musica con l’opportunità, per un allievo, di accedere gratuitamente Master Post Laurea in Music Business Management 24ORE Business School in programma a partire dal 24 novembre e, per tutti i partecipanti, di usufruire di uno sconto del 20%.

Il calendario prevede giovedì 19 giugno ore 10.00 Panoramica della filiera dell’industria musicale, valore della creatività, attori principali e ruoli con Alberto Salini – Produttore ed editore, Ideatore e Coordinatore scientifico del Master Music Business Management di 24ORE Business School, ore 15 FIMI: ruolo dell’associazione, numeri e dimensioni del comparto discografico con Enzo Mazza – CEO FIMI e ore 17 chiusura affidata ad Alberto Salini.

La seconda giornata, venerdì 20 giugno, prevede alle ore 10.30 Evoluzione e rivoluzione nella comunicazione musicale. I casi del nuovo pop e del rap primo in classifica con Valentina Aiuto – PR & Media Relations HELP, alle ore 15.00 Rapporto fra Major discografiche e indipendenti con Stefano Senardi – Produttore discografico e Direttore artistico; Direttore di programma del Master Music Business Management di 24ORE Business School, ore 17.00 chiusura con Alberto Salini.

La terza giornata, sabato 21 giugno, prevede alle ore 10.30 Il ruolo dell’A&R in discografia, nuove tecniche di scouting, rapporto con produttori e artisti con Sara Potente – A&R e Direttrice artistica Numero Uno Sony Music Italy ore 15 L’Editore musicale, l’evoluzione del ruolo, il rapporto con autori e compositori con Alberto Salini e a seguire test finale.

Prospettive della musica dal vivo, distribuzione digitale, economia della musica, creatività e fondi europei, intelligenza artificiale, musica e immagini sono alcuni dei temi affrontati dalle attività professionali in programma dal 19 al 21 giugno. Giovedì 19 giugno alle 10.30 Utopie Temporanee – i festival musicali come luoghi del possibile, panel a cura di KeepOn Live e Assomusica, con Giuseppe Gomez (Beats Of Pompei), Fulvio De Rosa (Mantova Summer Festival), Fulvio De Rosa (Mantova Summer Festival), Barbara Vargiu (Abbabula Festival), Antonio Conte (Farm Festival) presenti anche Carlo Parodi (Presidente Assomusica), Davide Fabbri (Presidente KeepOn Live) modera Silvia Boschero.

Alle ore 11 Economia della musica: dinamiche globali e prospettive italiane, presentazione a cura di Fimi, con Enzo Mazza (CEO Fimi), intervengono Josie Cipolletta (Equaly) e Emanuela Teodora Russo (Note Legali), ore 12 Mappatura Festival e Spazi per la musica dal vivo Regione Puglia, intervengono Federico Rasetti e Gaianè Kevorkian (KeepOn Live), Gianni Cotafavi (Emilia Romagna Music Commission), Regione Puglia/Puglia Sounds e sempre alle ore 12 Le Canzoni: cultura o intrattenimento? Ipotesi di un presidio dei premi e osservatorio dei giovani, tavolo di lavoro a cura di Club Tenco e Officina Pasolini, intervengono Tosca (Officina Pasolini), Davide Dose (Officina Pasolini), Gianluca Fagnani (Officina Pasolini), Stefano Senardi (Club Tenco), Paolo Talanca (Club Tenco, in collegamento da remoto), Luca De Gennaro. Alle ore 12.30 Autoproduzione e distribuzione digitale senza rischi, workshop a cura di Note legali, con Emanuela Teodora Russo (Note Legali) e Distribuzione Digitale, una questione di opportunità ma soprattutto di consapevolezze, workshop a cura di Believe Digital con Sara Pedroni (Believe Digital).

Alle ore 16 Bad Believers: Creatività e fondi europei tra algoritmi, illusioni e rivoluzioni, panel a cura del Desk Italia Europa Creativa, che prevede numerosi interventi: Il mito dell’innovazione, in che modo la digitalizzazione plasmerà il futuro digitale dell’Europa? con Leila Magnini (Legal and Policy Officer, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology Copyright – Unit I2) in dialogo con Rita Zappador (Board Director – Assomusica), Europa Creativa: finanziamenti europei tra musica e audiovisivo con Marzia Santone (PO Desk Italia – Europa Creativa Cultura – MiC DGCC – Ales S.p.A) in dialogo con Andrea Coluccia (PO Desk Italia Europa Creativa Media Bari, Cinecittà), Emergenza algoritmi: visibilità di prodotti e artist* nei mercati europei e oltre con Jaime Castanosa (Head of Marketing & Operations – Melboss), Piattaforme e consensi: semplicità, libertà e sicurezza per chi crea, alle ore 17.30 Nella Vita Mostri, nell’arte geni e idoli: i doppi standard, talk a cura di Equaly, intervengono Marta Blumi Tripodi (giornalista e autrice), Lina Simons (rapper), Nogaye Ndiaye (giurista, scrittrice e attivista) modera Irene Tiberi.

Inoltre dalle 12 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 networking session indie, pop, Rock con artisti e operatori e promoters Assomusica e KeepOn Live. Venerdì 20 giungo ore 11 Back to the streets, nuovi intrecci e prospettive tra jazz, hip hop e street culture, panel a cura di Ijazz, intervengono DJ Rocca (musicista), Damir Ivic (giornalista), Marta Blumi Tripodi (giornalista), Nicola Gaeta (giornalista) modera Enrico Bettinello (I-Jazz), ore 11.30 il panel Intelligenza artificiale, un bene o un male per la musica? intervengono Enzo Mazza (CEO FIMI), Alessandro Grassi (SIAE – direttore dell’ufficio Musical Repertoire), Salvatore Sica (Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D’Autore), Sarafine (artista), modera Andrea Silenzi, ore 15 Tavolo Tecnico tra le Regioni che hanno sottoscritto o che intendono sottoscrivere il protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione del sistema musicale a livello nazionale, ore 16:00 Presentazione EJC25 di Bari intervengono Karolina Juzwa (presidente EJN), Giambattista Tofoni (General Manager EJN), Roberto Ottaviano, Puglia Sounds/Regione Puglia modera Enrico Bettinello (tbc), ancora alle ore 16 workshop Mix Jazz & Pop con Marc Urselli e alle ore 17 Musica per immagini, panel a cura di Tommaso Colliva intervengono Coca Puma, Elisa Zoot, Bob Corsi, Pierpaolo De Sanctis (A&R/Editore), Michele Riondino modera Tommaso Colliva. Inoltre dalle 12 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 networking session Jazz, World con artisti e operatori e promoters I-Jazz e Rete Italiana World Music. Sabato 21 giugno 21 giugno 10:30 il workshop Mix Rock & Metal con Marc Urselli e alle 11.30 il panel La Musica salverà il Mondo?, intervengono Don Letts, Michele Riondino, Ghemon, Anna Castiglia modera Carlo Massarini.

Infine dal 19 al 21 giugno torna Medimex Music Factory, quest’anno in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, rivolta ad autori, produttori e compositori che prevede una tre giorni intensiva di lavoro articolato in tre classi: Production, Topline testi e musica, Musica per Film. I tutor sono Stabber, Winniedeputa e Riccardo Scirè per la classe Production, Colella, Angelica Schiatti, Nuvola, Galeffi, Adel Al Kassem e Gianni Pollex per la classe Topline testi e musiche e Federico de Robertis, Francesco Cerasi e Andrea Guerra per la classe Musica per Film. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ulteriori informazioni, modalità di accesso e prenotazioni www.medimex.it (Foto ufficio stampa Medimex)