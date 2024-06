Al Fusco di Taranto vanno in scena le ultime ore del dottor Semmelweiss

Andrà in scena mercoledì prossimo 12 giugno, sul palco del Fusco di Taranto (ore 19, ingresso gratuito) “As it was – le ultime ore del dottor Fülöp Semmelweiss”, rappresentazione teatrale ispirata alle ultime ore di vita del medico ungherese che scoprì per primo l’importanza dell’igiene delle mani.

L’evento, promosso dall’associazione Fülöp e patrocinato da Regione Campania, Regione Puglia e Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, rientra nella campagna nazionale di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibiotico-resistenza (AMR). “A volerlo fortemente anche a Taranto il locale Ordine delle Professioni Infermieristiche diretto dal dott. Pierpaolo Volpe – si legge nella nota – che ha collaborato all’iniziativa sempre più convinto del valore della sensibilizzazione in campo sanitario”.



“Il testo, scritto da Carolina Sellitto è interpretato da Fabio Brescia e Adriano Fiorillo, racconta la storia di Ignác Fülöp Semmelweis, medico ostetrico ungherese che per primo, nell’800, intuì l’importanza di un gesto semplice come il lavaggio delle mani contro la proliferazione dei batteri in ambito ospedaliero, segnando la svolta e cambiando il volto della medicina. Il suo lavoro – proseguono da Opi Taranto – contribuì enormemente allo studio delle trasmissioni batteriche da contatto e alla prevenzione della febbre puerperale. A causa della forte ostilità dei colleghi nei suoi confronti, Fülöp cadde in depressione e morì in manicomio a causa di una setticemia. Nel 2013 l’Unesco ha deciso di inserire alcuni documenti sulla scoperta di Semmelweis nel registro della Memoria del mondo. L’Università di Budapest porta oggi il suo nome”