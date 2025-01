Al “Del Prete-Falcone” di Sava nuovo corso in Servizi culturali e dello spettacolo

Nuovi social media manager, cineoperatori e tecnici video, del suono e della fotografia, esperti di comunicazione aziendale, organizzatori di festival ed eventi: sono le nuove figure richieste dall’industria culturale. L’IISS “Del Prete-Falcone” di Sava, sempre attento ad intercettare le nuove istanze del mercato del lavoro, risponde con un nuovo indirizzo di studi “Servizi culturali e dello spettacolo”, nella sede di San Marzano di San Giuseppe.

La Regione Puglia, infatti, nel piano di dimensionamento scolastico, ha autorizzato il 30 dicembre scorso il nuovo corso di studi, al quale gli studenti interessati potranno già iscriversi dall’8 gennaio 2025, per la frequenza nell’a.s. 2025/26. Si tratta di una novità importante, in un’epoca dominata dalla comunicazione dei linguaggi multimediali e audiovisivi che occupano un posto di primo piano nell’attuale scenario lavorativo. “Una nuova frontiera per i nostri ragazzi – dichiara la dirigente scolastica Pierangela Scialpi – sempre più interessati a ideare, progettare, produrre e distribuire prodotti audiovisivi e fotografici, per diventare protagonisti della rivoluzione digitale e per inserirsi, una volta conseguito il diploma, come tecnici dell’industria audiovisiva, della cultura e dello spettacolo”.

Gli studenti acquisiranno le tecniche di comunicazione, video, fotografia, editoria, cinema e potranno lavorare all’interno dell’impresa culturale creativa, un settore in forte espansione, che riguarda l’intrattenimento e la fruizione di contenuti culturali, sia in maniera diretta, tramite spettacoli, cinema, teatro, visite a monumenti, musei e mostre, sia tramite i canali tecnologici, come i nuovi canali digitali. L’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” è indicato per chi ha interesse nell’organizzazione di eventi culturali e spettacoli attraverso la comunicazione multimediale, desidera acquisire le tecnologie specifiche utili per l’elaborazione dei suoni e delle immagini proprie del mondo della fotografia, del cinema e della televisione.

“È un percorso molto coinvolgente che cattura lo studente anche sotto l’aspetto emozionale. Tra le materie di studio – spiega il prof. Vito Leone, responsabile di plesso della sede di San Marzano di S. G. – ci sono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i linguaggi e le tecniche della fotografia e dell’audiovisivo, la storia delle arti visive, attività laboratoriali, già dal primo anno, per imparare il mestiere del tecnico della comunicazione, anche sul campo”.

Il percorso di studi mira a sviluppare infatti tutte le competenze per poter operare nei servizi di informazione e comunicazione, in attività di produzione video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, in attività di programmazione e trasmissione nel settore audio-video di pubblicità e ricerche di mercato, artistiche, sportive, divertimento, creative e di intrattenimento. Al termine degli studi, il diplomato, oltre al diretto inserimento nel mondo del lavoro, può proseguire il percorso di specializzazione negli Its – Istituti Tecnici Superiori – o di formazione universitaria (per esempio, Dams, Accademie, Afam – Alta formazione artistica, musicale e coreutica -, atenei con specifici indirizzi).

L’Istituto Del Prete-Falcone, con i suoi indirizzi di studio che con la new entry diventano ben dieci, si consolida quale principale realtà scolastica dell’area orientale della provincia tarantina, con un’offerta formativa che mette “al centro lo studente” e risponde alla sempre mutevole evoluzione e complessità della realtà lavorativa. Con l’avvio delle iscrizioni in data 8 gennaio 2025, l’Istituto intensifica le attività di orientamento, con i laboratori multidisciplinari del sabato mattina a partire dall’ 11 gennaio 2025 (e a proseguire per l’intero mese) da prenotarsi all’indirizzo mail orientamento@delpretefalcone.edu.it e gli opendays domenicali in orario 10.00 -12.00 in tutte e tre le sedi (due a Sava e una a San Marzano di S. G.), da domenica 12 gennaio 2025 con il supporto della segreteria per le iscrizioni nella sede centrale di via Mazzini a Sava.