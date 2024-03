Agropoli vince a Taranto le prove tecniche… di playoff

Una serata storta. Una bella reazione, di gruppo, frutto di un carattere indomito, un tentativo di rimonta… ma alla fine è la New Basket Agropoli Paestum a far festa al PalaMazzola di Taranto nella quarta e ultima partita della fase a orologio. La gara è finita 63-67 (14-18, 32-43, 47-52) per le campane.

Il successo al fotofinish sarebbe stata una iniezione di fiducia ulteriore per Taranto, protagonista di un ottimo torneo. Alla Nuovi Orizzonti non sono però bastati i canestri di Smaliuk, top scorer della serata con 28 punti. La sconfitta, ad ogni modo, non pregiudica il cammino del gruppo Dinamo che chiude il girone A della serie B al secondo posto. Adesso playoff, in programma a partire dal 3 aprile, quando le tarantine ritroveranno proprio l’Agropoli. (foto G. Leva – diffusa dall’ufficio stampa della Nuova Orizzonti)

Nuovi Orizzonti Taranto – New Basket Agropoli Paestum 63-67 (14-18, 32-43, 47-52)

Taranto: Smaliuk 28, De Pace n.e., Tagliamento 22, Gobbi, Gismondi, Lucchesini 5, Turco, Cascione n.e., Martelli 2, Molino 2, Ivaniuk 5, Manco (All. William Orlando – 1* ass. all. Mimmo Calviello)

Agropoli: Ferrara n.e., Franova 4, Lombardi, Panteva, Cotellessa 6, Mini 8, Chiapperino 11, Nardoni 2, Merati 10, Benedetta Chiovato 16, Federica Chiovato 10, Cavallo n.e. (All. Federica Di Pace)

Note: gara a porte chiuse. Arbitri: Francesco De Carlo di Lequile (Lecce) e Emanuele Agresta di Brindisi