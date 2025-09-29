Agronomi, Divella nuovo presidente dell’Ordine della provincia di Taranto

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Taranto. Guiderà l’ente sino al 2029. Alla presidenza è stato eletto all’unanimità Gianmichele Divella. Gli altri incarichi: Marcella Candelli (vicepresidente), Alessandro Mariggiò (segretario), Michele De Siati (confermato tesoriere). Il Consiglio è completato da Annamaria Castellaneta, Luigi Caretta, Francesca Trisolini, Salvatore Colacicco e Francesca Melucci (in ordine di anzianità di iscrizione).

Gianmichele Divella ha delineato le priorità del mandato: “Il nostro obiettivo sarà rendere l’Ordine un luogo aperto, vivo e dinamico. Il ruolo dell’agronomo e del forestale – spiega – deve essere riconquistato attraverso un impegno corale degli iscritti, con azioni di divulgazione sul territorio e con una presenza capillare in tutti i comuni della Provincia. Centrale – conclude Divella – sarà il coinvolgimento dei giovani professionisti e della cittadinanza, grazie a iniziative pubbliche e private che rafforzino il rapporto con la comunità”.

In foto da sinistra: Alessandro Mariggiò (segretario), Marcella Candelli (vicepresidente), Gianmichele Divella (presidente), Michele De Siati (tesoriere).