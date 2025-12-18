Appuntamenti, Musica
Agape Gospel Collective porta in Puglia “Christmas Concert 2025”
Il calore travolgente del gospel internazionale arriva in Puglia con il Christmas Concert 2025 firmato Agapē Gospel Collective, coro multilingue londinese che unisce voci e culture in un abbraccio universale. L’evento, organizzato da Bobo Studios (Mast) di Bari con la direzione artistica della M.A. Eventi di Taranto e promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, all’interno dell’Avviso Consiglio Aperto.
L’ensemble sarà protagonista di tre serate straordinarie: il 19 dicembre a Bari presso AncheCinema, il 20 dicembre ad Acquaviva delle Fonti al Teatro Luciani e il 21 dicembre a Taranto, nell’Auditorium del Salina Hotel. Fondato a Londra da Nicole Thalia e Libby Key, l’Agapē Gospel Collective è oggi uno dei cori più affermati d’Europa. I suoi membri vantano collaborazioni con artisti del calibro di Tom Jones, Justin Timberlake, Demi Lovato, Take That, Marco Mengoni, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, e sono stati citati anche dal New York Times. Tra le esibizioni più prestigiose si annoverano quelle per la Famiglia Reale Britannica, come il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle (2018), la celebrazione per la nascita del piccolo Archie (2019) e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II (2022).
Attraverso il linguaggio inclusivo e universale del gospel, il Christmas Concert 2025 diffonde valori di partecipazione, coesione e dialogo tra culture, stimolando il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo e contribuendo a rendere la musica uno strumento di cittadinanza attiva. Gli spettacoli inizieranno alle ore 20:30 (apertura porte alle 19:30). I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket per la data di Bari, 18Months per la data di Acquaviva delle Fonti, e su TicketOne per la tappa di Taranto. Qui di seguito link per l’acquisto delle tre date. https://boborecords.it/agape-gospel-collective-2025/
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale www.agapegospelcollective.com