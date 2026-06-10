Acclavio Kids, come partecipare al ‘Blu Taranto: avventure nel Mar Ionio’

Trasformare l’estate dei più piccoli in un viaggio straordinario alla scoperta del patrimonio marino locale, coniugando divertimento, cultura e rispetto per l’ambiente. Con questo obiettivo nasce “Blu Taranto: avventure nel Mar Jonio”, l’iniziativa educativa e coinvolgente organizzata dal Centro della Cultura per l’Infanzia Acclavio Kids di Taranto.

Il progetto, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, si propone come un percorso immersivo strutturato in due turni settimanali (dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30).



Attraverso un ricco programma di racconti, laboratori creativi, giochi e attività di gruppo, i partecipanti saranno guidati in un’esplorazione virtuale e concettuale delle meraviglie del Mar Jonio.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di stimolare nei giovanissimi la conoscenza della straordinaria biodiversità tarantina. Delfini, tartarughe marine, pesci e fondali diventeranno i protagonisti di narrazioni capaci di intrecciare la divulgazione scientifica alle tradizioni marinare del territorio.

“Vogliamo promuovere il senso di appartenenza al territorio e il rispetto per l’ecosistema marino sin dall’infanzia”, spiegano gli organizzatori del Centro Acclavio Kids. “Attraverso un approccio ludico-didattico tarato sulle specifiche esigenze della fascia d’età target, ha sostenuto l’Assessora alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone, ogni bambino potrà sentirsi un vero esploratore, custode consapevole delle bellezze della propria città”.

L’esperienza, sospesa tra mare, storia e fantasia, è strutturata per garantire la massima inclusività: per questo motivo ogni turno prevede un numero massimo di 15 partecipanti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma prevede la prenotazione obbligatoria.

Per riservare il proprio posto, i genitori dovranno recarsi di persona presso la sede del Centro della Cultura per l’Infanzia Acclavio Kids a Taranto.

Link per Modulo di iscrizione e liberatoria https://www.bibliotecaacclavio.it/2026/06/09/allacclavio-kids-parte-blu-taranto-lavventura-nel-mar-jonio-per-i-piccoli-esploratori-di-domani/

Riepilogo info dell’evento: