Accessibile a tutti, nuovi parcheggi, terminal bus, così cambierà la stazione ferroviaria di Taranto

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato i cantieri per la riqualificazione della stazione di Taranto per renderla accessibile a tutti e connessa all’area Croce, attraverso un nuovo parcheggio di interscambio e al piazzale di stazione che cambia volto. I lavori procederanno per fasi per rendere fruibile lo scalo durante tutto il periodo di cantierizzazione.





Accessibilità: priorità agli interventi di accessibilità della stazione con l’installazione di ascensori vetrati sui binari e l’innalzamento dei marciapiedi per agevolare la salita e la discesa dal treno. Previsti anche interventi di adeguamento delle scale, una nuova illuminazione e l’installazione di sedute e percorsi tattili per ipovedenti lungo i marciapiedi.



Riqualificazione degli spazi interni ed esterni di stazione: i lavori riguardano l’atrio di stazione, i corridoi e la biglietteria con la sostituzione di tutti gli infissi e il rivestimento di pavimento e pareti con lastre in pietra naturale e l’installazione di nuove sedute. Un’attenzione particolare sarà prestata all’illuminazione degli spazi con grandi lampadari dalle linee pulite e dalle forme regolari. Sono previsti interventi di vulnerabilità sismica e di restauro nel rispetto delle peculiarità storico-artistiche dell’edificio. Il locale che ospita la Polizia Ferroviaria sarà completamente riqualificato.



Terminal bus area Croce: grazie al prolungamento del sottopasso di stazione viene realizzato un secondo fronte di stazione sul quartiere Croce per collegare due parti della città attualmente divise dai binari. Il progetto prevede la realizzazione di un terminal bus dotato di una lunga pensilina parallela alla strada e di parcheggi per auto e taxi. Il secondo fronte si sviluppa su un piano con un edificio che ospita un atrio con biglietterie, bar, sala di attesa e servizi igienici, collegato al sottopasso di stazione tramite scale e ascensori.

Riorganizzazione Piazza della Libertà: la fase finale degli interventi riguarda il piazzale di stazione. Attorno alla piazza viene inserita una cornice di piante e alberi che corre lungo tutta l’area pedonale a ridosso degli edifici. Al centro vengono realizzate vasche per migliorare il flusso delle auto e la disposizione dei parcheggi.





L’investimento complessivo degli interventi di RFI ammonta a 38 milioni di euro, di cui 20 finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati al “Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud”. In particolare, rientrano in ambito PNRR gli interventi per accessibilità e riqualificazione del fabbricato viaggiatori.

I lavori per l’hub di Taranto rientrano tra i finanziamenti PNRR per la riqualificazione funzionale, miglioramento accessibilità e intermodalità delle stazioni del Sud: entro il 2026 saranno completati interventi su complessivi 8 hub, nodi ferroviari insistenti sulle grandi direttrici di traffico, e 30 stazioni.

Grazie a questi interventi le stazioni saranno accessibili a tutti con sistemi di informazione al pubblico e di assistenza ai passeggeri tecnologicamente avanzati, senza dimenticare comfort e decoro degli spazi di transito, delle sale di attesa e dei servizi igienici. Rientra a pieno titolo nella filosofia green un uso appropriato del verde pubblico e l’integrazione del TPL con forme di mobilità dolce (a piedi o in bicicletta).